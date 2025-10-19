ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Гигантски астероид е ударил Земята, но кратерът липсва
Автор: Лора Димитрова 14:47Коментари (0)438
©
Изследователи са открили ново находище на древни тектити в Южна Австралия. Тези стъклени фрагменти на 11 милиона години се различават химически и географски от други известни тектити. Въпреки че кратерът все още не е открит, е открито мащабно събитие, което дава представа за бурното минало на Земята и планетарните защити, предаде сръбската медия Nauka Telegraf.

Малки стъклени фрагменти, открити в Южна Австралия, свидетелстват за удара на огромен астероид преди 11 милиона години. Тези специфични тектити отбелязват неизвестно събитие, което променя разбирането ни за бурното минало на Земята.

В центъра на откритието е рядко естествено стъкло, така наречените тектити, които се образуват, когато метеорит удари Земята с достатъчна сила, за да разтопи повърхността и да разпръсне разтопения материал на огромни разстояния. Този новооткрит вид тектит досега е бил откриван само в Южна Австралия.

Учени от университета Къртин оприличават откритието с разкриването на нова глава в бурното минало на Земята.

"Тези стъкла са специфични за Австралия и отбелязват древен удар, за който дори не сме знаели. Те са се образували, когато астероид е ударил Земята, разтопил повърхностните скали и разпръснал фрагментите на хиляди километри разстояние. Тези парчета стъкло са като малки капсули на времето от далечното минало на нашата планета.“

Откритието е още по-интригуващо, защото, въпреки че ударът сигурно е бил огромен, учените все още не са открили кратера.

Познаването кога и колко често големи астероиди удрят Земята също помага за оценка на риска от бъдещи удари, което е важно за планетарната защита.

"Тези тектити са специфични заради необичайния си химичен състав и възрастта си – около 11 милиона години“, казват учени от университета в Екс-Марсилия.

"Те отбелязват съвсем отделен удар, несвързан с известното австралазийско тектитно находище.“

Докато австралазийските тектити са се образували преди около 780 000 години и са разпръснати по половината планета, тези тектити са много по-стари и тяхното откритие сочи към неизвестен досега гигантски удар.

Проучването подчертава разрушителната сила на минали шокове и важността на тяхното изучаване.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Разкриха маршрута на Путин за срещата му с Тръмп
17:35 / 18.10.2025
Москва: Твърде е рано за преговори с България за прелитане на рус...
15:52 / 18.10.2025
Пътуванията в Европа никога няма да са същите, предстоят големи п...
12:00 / 18.10.2025
Млада българка също е част от флотилията "Глобъл Сумуд"
10:45 / 18.10.2025
"Заплаши да си тръгне и отмени обяда": Тръмп е повишил глас на Пу...
19:06 / 17.10.2025
Бременна жена е сред жертвите на експлозията в блок в Букурещ
16:18 / 17.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Ива Софиянска-Божкова: Чакайте ме за още едно
Ива Софиянска-Божкова: Чакайте ме за още едно
11:11 / 17.10.2025
Карлос Насар: Стоеше срещу мен и се гледахме. После вкарах дар слово
Карлос Насар: Стоеше срещу мен и се гледахме. После вкарах дар слово
08:17 / 17.10.2025
КТ "Подкрепа": Работещите пенсионери не бива да получават пенсия
КТ "Подкрепа": Работещите пенсионери не бива да получават пенсия
12:31 / 17.10.2025
Ограничават движението в Тунела в Пловдив
Ограничават движението в Тунела в Пловдив
16:22 / 17.10.2025
Забраняват продажбата на цигарите с филтър в ЕС?
Забраняват продажбата на цигарите с филтър в ЕС?
08:54 / 17.10.2025
Ана-Шермин: Аз не чистя
Ана-Шермин: Аз не чистя
19:44 / 17.10.2025
На 18 октомври, на големия празник, не давайте назаем сол и пари. Имен ден имат хиляди българи
На 18 октомври, на големия празник, не давайте назаем сол и пари. Имен ден имат хиляди българи
21:27 / 17.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Бойни спортове
Катастрофи в България
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: