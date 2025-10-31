ИЗПРАТИ НОВИНА
Френските разузнавателни служби: Българите, осквернили мемориала на "Холокоста", са част от руска кампания
Автор: Елиза Дечева 17:27Коментари (0)42
©
Разузнавателните служби във Франция смятат, че червените отпечатъци по мемориала на "Холокоста" в Париж, са част от руска кампания за дестабилизация, съобщи Politico. 

Четиримата българи са обвинени в оскверняване на Мемориала на Холокоста в Париж, след като през нощта на 13 срещу 14 май 2024 г. са открити 35 червени отпечатъка от длани върху стената на мемориала. 

Фактът, че групата е дошла чак от България, "потвърждава разузнавателна информация, според която те са част от по-широка операция за дестабилизиране на общественото мнение“, се казва в поверителните бележки. А експертите по дезинформация на френското правителство са проследили разпространението на новинарски съобщения от хиляди фалшиви акаунти, свързани с Русия.

"Не сме заблудени, знаем откъде идва това“, каза прокурорът, водещ делото, дори ако четиримата заподозрени не са били, както тя обясни, "най-добрите руски шпиони на Земята“.

Поверителни бележки от Генералната дирекция по вътрешна сигурност, френската агенция за вътрешно разузнаване, частично цитирани в съда и видени от Politico твърдят, че двама от заподозрените "са получили инструкции на руски език чрез Telegram“.

Действието с "червените ръце“ следва схемата на типични хибридни военни операции, при които лица се наемат и получават заплащане, за да "изпълнят мисия по нареждане на разузнавателна служба“, дори ако тези така наречени "пълномощници“ не знаят кой в ​​крайна сметка дърпа конците.

42-годишният Николай Иванов и 27-годишният Мирчо Ангелов са смятани за "главните организатори“.







