|Фон дер Лайен посети Сърбия
Фон дер Лайен е на официално посещение в Сърбия, което ще продължи два дена.
По време на него е планирано тя да се срещне и разговаря както с Вучич, така и с премиера на страната Джуро Мацута.
Вучич заяви, че всяко посещение на Фон дер Лайен има специално значение за Сърбия и че то представлява още една стъпка в посока укрепване на сътрудничеството и доверието между Сърбия и Европейския съюз.
"Голямо удоволствие е да изразя топлото си посрещане към председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Белград.“
