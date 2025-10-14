Фон дер Лайен посети Сърбия

© Президентът на Сърбия Александър Вучич посрещна председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен на летище "Никола Тесла“ в Белград тази вечер, предава Tanjung.



Фон дер Лайен е на официално посещение в Сърбия, което ще продължи два дена.



По време на него е планирано тя да се срещне и разговаря както с Вучич, така и с премиера на страната Джуро Мацута.



Вучич заяви, че всяко посещение на Фон дер Лайен има специално значение за Сърбия и че то представлява още една стъпка в посока укрепване на сътрудничеството и доверието между Сърбия и Европейския съюз.



"Голямо удоволствие е да изразя топлото си посрещане към председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Белград.“