Годишният темп на инфлация в еврозоната е 1,7% през януари 2026 г., което е спад от 2,0% през декември. Година по-рано темпът е бил 2,5%. Годишната инфлация в Европейския съюз е била 2,0% през януари 2026 г., което е спад от 2,3% през декември. Година по-рано темпът е бил 2,8%. Данни са на Евростат, цитирани от ФОКУС.

Най-ниските годишни темпове са регистрирани във Франция (0,4%), Дания (0,6%), Финландия и Италия (и двете по 1,0%). Евростат измерва 2,3% инфлация в България. 



Най-високите годишни темпове са регистрирани в Румъния (8,5%), Словакия (4,3%) и Естония (3,8%). В сравнение с декември 2025 г. годишната инфлация е спаднала в двадесет и три държави членки, останала е стабилна в една и се е повишила в три.

През януари 2026 г. най-голям принос за годишния темп на инфлация в еврозоната имат услугите (+1,45 процентни пункта, п.п.), следвани от храни, алкохол и тютюн (+0,51 п.п.), неенергийни промишлени стоки (+0,09 п.п.) и енергия (-0,39 п.п.).