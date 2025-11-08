ИЗПРАТИ НОВИНА
Евростат: Обезщетенията за старост и тези за болест гълтат милиарди евро на година
Автор: Десислава Томева 17:33
©
През 2024 г. общите разходи за обезщетения за социална закрила в ЕС достигнаха 4 925 милиарда евро според предварителните оценки, което е увеличение с 6,9% в сравнение с 2023 г. Това показват данните на Евростат, цитирани от "Фокус"

Данните показват, че разходите за обезщетения за социална закрила представляват 27,3% от БВП на ЕС, което показва увеличение с 0,6 процентни пункта (п.п.) в сравнение с предходната година.

Сред страните от ЕС разходите за обезщетения за социална закрила като процент от БВП са най-високи във Финландия (32,5% от БВП), Франция (31,9%) и Австрия (31,8%), докато най-ниски са в Ирландия (12,4%), Малта (13,4%) и Унгария (16,6%).

Сред обезщетенията за социална закрила, обезщетенията за старост (2 044 милиарда евро, 41,5% от общата сума) и обезщетенията за болест/здравеопазване (1 463 милиарда евро, 29,7%) представляват най-големите разходи. Други категории включват обезщетения за инвалидност, преживели лица, семейство/деца, безработица, жилищно настаняване и социално изключване, некласифицирани другаде.

През 2024 г. разходите за обезщетения за социална закрила се увеличиха във всички страни от ЕС. Най-голямото увеличение в сравнение с 2023 г. е регистрирано в Естония (+19,5%), Хърватия (+17,8%) и Румъния (+17,5%), докато най-малките увеличения са регистрирани в Гърция (+3,2%), Швеция (+3,9%) и Италия и Дания (всяка +4,3%).







