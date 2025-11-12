ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Евростат: България с рекорден ръст на заплатите, но пак е на дъното
За сравнение, през 2023 г. общият ръст в ЕС е бил 6,1%.
Страната ни отбелязва впечатляващ скок, нареждайки се на трето място в ЕС по темп на растеж на заплатите. Средното възнаграждение у нас е нараснало с 13,9% и достига 15 387 евро годишно.
По-бързо увеличение е отчетено само в Румъния (16,7%) и Полша (16,6%).
Въпреки сериозния ръст обаче, България остава твърдо на последно място в Европейския съюз по размер на средното годишно възнаграждение.
Все пак страната ни бавно стопява разликата. Българските заплати вече представляват 38,7% от средното за ЕС, което е подобрение спрямо предходната година, когато делът е бил 35,7%.
Непосредствено преди България в дъното на класацията се нареждат Гърция (17 954 евро) и Унгария (18 461 евро).
Кой е на върха?
Традиционно, най-високи заплати в ЕС и през 2024 г. са отчетени в Люксембург, където средното годишно възнаграждение достига 83 000 евро.
Следват Дания със 71 600 евро и Ирландия с 61 100 евро.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Visa и Mastercard със споразумение на стойност 30 млрд. долара
22:18 / 11.11.2025
Гръцкият премиер: Ще можем да доставяме газ и до България
19:53 / 11.11.2025
Лавров: Русия ще проведе ядрени тестове, ако го направи друга ядр...
17:29 / 11.11.2025
Турски военен самолет с 20 души на борда се разби на границата ме...
17:14 / 11.11.2025
Турската прокуратура поиска над 2000 години затвор за арестувания...
15:32 / 11.11.2025
Бедствие в Гърция
11:45 / 11.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
15:45 / 11.11.2025
Падна на цимента и така остана: Нелепа смърт пред заведение в Пловдивско
22:30 / 10.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS