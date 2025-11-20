ИЗПРАТИ НОВИНА
Еврокомисията с предложение за пенсиите
Автор: Вилислава Ветренска 14:28
©
Европейската комисия прие пакет от мерки, които имат за цел да помогнат на гражданите да си осигурят адекватен доход след пенсиониране чрез подобряване на достъпа до по-добри допълнителни пенсии. Предложените действия целят да допълнят, а не да заменят публичните пенсии, които са в основата на пенсионните системи във всички държави членки.

С оглед на демографските промени и динамиката на пазара на труда, които изискват адаптиране на пенсионните системи, допълнителните пенсии могат да помогнат на гражданите да постигнат по-диверсифициран пенсионен доход, като повишат финансовата сигурност и стабилност при пенсиониране. Те могат да допълват дохода от общественото пенсионно осигуряване, който в много случаи няма да бъде достатъчен за поддържане на подходящ стандарт на живот, особено сред уязвимите хора и жените, където разликата в пенсиите на мъжете и жените понастоящем е 24,5 %.

Целта на предложените мерки е да се засили както търсенето, така и предлагането на допълнителни пенсии. Инициативите изцяло зачитат правомощията на държавите членки да организират и разработват своите национални пенсионни системи, както и автономността на социалните партньори, когато те отговарят за създаването и управлението на пенсионните схеми.

Предложението на Комисията включва:

- Препоръка относно системите за проследяване на пенсиите, пенсионните информационни табла и автоматичното включване в схеми за допълнително пенсионно осигуряване

- Законодателно предложение за изменение на Директива II за институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО)

- Законодателно предложение за изменение на Регламента за общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО)


