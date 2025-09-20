ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Евакуираха Терминал 2 на летище Дъблин
Полицията е извикана на мястото. Тревогата е била обявена в 11:30 сутринта местно време. Съобщава се, че някои от полетите могат да бъдат временно засегнати.
Говорител заяви: "Терминал 2 на летище Дъблин беше евакуиран тази сутрин като предпазна мярка. Безопасността на пътниците и персонала е наш основен приоритет. Всеки на летището трябва да следва персонала до събирателните пунктове. Полетните операции могат да бъдат временно засегнати. Моля, консултирайте се с вашата авиокомпания за актуализации. Благодаря ви за търпението."
Терминал 1 остава отворен за пътници този следобед.
Припомняме, че други големи летища в Обединеното кралство и Европа бяха засегнати от кибератака, принуждавайки авиокомпаниите да забавят и дори да отменят полети.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Почина звезда от "Анатомията на Грей"
13:02 / 20.09.2025
Русия отрече за изтребителите над Естония
09:22 / 20.09.2025
Люпчо Георгиевски: Половината от правителството на Мицкоски са с ...
22:19 / 19.09.2025
Композитор загина в катастрофа с малък самолет
07:53 / 19.09.2025
Алексей Навални е бил отровен
20:07 / 17.09.2025
Ипотеките в Гърция скочиха
10:08 / 17.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Димитър Рачков!
08:02 / 18.09.2025
Спряха производството на култов сапун в България
22:28 / 18.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS