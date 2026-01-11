ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Екстремен студ в Европа, измериха минус 40 градуса
Автор: Елена Николова 22:44Коментари (0)269
©
Хиляди туристи се оказаха блокирани в Северна Финландия през днешния ден.  Екстремният студ наложи отмяната на полетите на летище "Китила".

Температурите на летището паднаха до изумителните минус 37 градуса по Целзий, предаде Independent. Студеният фронт в страната възпрепятства изключително важни операции като размразяването на самолети, според финландската национална обществена радио-телевизия Yle.

Междувременно Финландският метеорологичен институт прогнозира температури, близо до минус 40°C (минус 40°F) за утре. 

Докато жителите на Финландия са свикнали със сурово зимно време, тазгодишното застудяване е значително по-силно от обичайното, засягайки обширни части от Северна, Централна и Източна Европа.

Обилните снеговалежи, силните ветрове и заледените пътища затрудняват пътуването в части от Европа .

В Германия пътниците на влакове все още се сблъскваха с дълги закъснения и отменени влакове в неделя, след като железопътният оператор Deutsche Bahn спря всички услуги в северната част на страната в петък поради силен снеговалеж.

Властите обявиха, че всички училища ще останат затворени и ще преминат към онлайн обучение в понеделник в Северен Рейн-Вестфалия, най-населената западна провинция в страната, след прогнози за заледени пътища в целия регион.

В балтийските страни Естония и Литва шофьорите бяха помолени да отложат всички ненужни пътувания поради очаквани виелици, докато съседна Латвия издаде предупреждение за сняг за западната част на страната.

Във Франция части от северозападната част на страната бяха засегнати от силните ветрове на бурята Горети, която причини смущения и в цяла Великобритания. Не се съобщава за сериозни щети, но около 320 000 домове останаха без ток по обяд в петък. Повечето от прекъсванията са били концентрирани в региона на Нормандия.

Френската национална метеорологична служба Meteo France издаде предупреждения за времето преди бурята, призовавайки жителите да останат по домовете си.


Още по темата: общо новини по темата: 848
11.01.2026 Торнадо в Гърция: Вятър с 150 км/ч преобръща автомобили и самолети в Александруполис
11.01.2026 Трима души загинаха при лавини във Франция
10.01.2026 Земетресение с магнитуд 4.6 по скалата на Рихтер в Гърция
09.01.2026 Бурята "Горети" причини хаос в Европа, отменени са полети, стотици хиляди са без ток
08.01.2026 Торнадо причини сериозни щети в Северозападна Гърция
05.01.2026 Поредно земетресение в България
предишна страница [ 1/142 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Нападнаха българското посолство в Скопие
19:13 / 11.01.2026
Собственикът на бара в Швейцария, където загинаха 40 души: Вратат...
10:47 / 11.01.2026
Мадуро от затвора: Ние сме бойци, не тъгувайте
10:05 / 11.01.2026
Фон дер Лайен: Европа напълно подкрепя протестиращите в Иран
19:55 / 10.01.2026
Стрелец уби шестима при стрелби на три различни места в щата Миси...
19:34 / 10.01.2026
Актьорът Джан Яман е задържан в Истанбул при операция срещу употр...
17:31 / 10.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
13:53 / 10.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
Ралица Скорчева: Уискито е най-застрашено от въвеждането на еврото у нас
Ралица Скорчева: Уискито е най-застрашено от въвеждането на еврото у нас
22:15 / 09.01.2026
Извънредно съобщение от големите банки в България във връзка с въвеждането на еврото и периода на двойно обращение
Извънредно съобщение от големите банки в България във връзка с въвеждането на еврото и периода на двойно обращение
19:00 / 09.01.2026
Участник от "Игри на волята" ще става татко
Участник от "Игри на волята" ще става татко
12:28 / 09.01.2026
Шефът на Кауфланд: Между 2 и 5 януари ние бяхме най-големият "банкомат" в страната
Шефът на Кауфланд: Между 2 и 5 януари ние бяхме най-големият "банкомат" в страната
17:24 / 09.01.2026
3170 евро месечно става минималната заплата за педагозите в детските градини в Австрия
3170 евро месечно става минималната заплата за педагозите в детските градини в Австрия
12:30 / 09.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Хороскоп за деня
Кабинетът "Желязков" подава оставка
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: