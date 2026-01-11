ЗАРЕЖДАНЕ...
|Екстремен студ в Европа, измериха минус 40 градуса
Температурите на летището паднаха до изумителните минус 37 градуса по Целзий, предаде Independent. Студеният фронт в страната възпрепятства изключително важни операции като размразяването на самолети, според финландската национална обществена радио-телевизия Yle.
Междувременно Финландският метеорологичен институт прогнозира температури, близо до минус 40°C (минус 40°F) за утре.
Докато жителите на Финландия са свикнали със сурово зимно време, тазгодишното застудяване е значително по-силно от обичайното, засягайки обширни части от Северна, Централна и Източна Европа.
Обилните снеговалежи, силните ветрове и заледените пътища затрудняват пътуването в части от Европа .
В Германия пътниците на влакове все още се сблъскваха с дълги закъснения и отменени влакове в неделя, след като железопътният оператор Deutsche Bahn спря всички услуги в северната част на страната в петък поради силен снеговалеж.
Властите обявиха, че всички училища ще останат затворени и ще преминат към онлайн обучение в понеделник в Северен Рейн-Вестфалия, най-населената западна провинция в страната, след прогнози за заледени пътища в целия регион.
В балтийските страни Естония и Литва шофьорите бяха помолени да отложат всички ненужни пътувания поради очаквани виелици, докато съседна Латвия издаде предупреждение за сняг за западната част на страната.
Във Франция части от северозападната част на страната бяха засегнати от силните ветрове на бурята Горети, която причини смущения и в цяла Великобритания. Не се съобщава за сериозни щети, но около 320 000 домове останаха без ток по обяд в петък. Повечето от прекъсванията са били концентрирани в региона на Нормандия.
Френската национална метеорологична служба Meteo France издаде предупреждения за времето преди бурята, призовавайки жителите да останат по домовете си.
