Египет отвори гробницата на Аменхотеп III
Автор: Елиза Дечева 09:58
©
Египет отново отвори гробницата на фараона Аменхотеп III в Лускор след повече от 20 години ремонт. 

Гробницата, която е една от най-големите в Долината на царете бе подложена на  реставрационни работи в рамките на триетапен проект, ръководен от Япония. Египетският министър на туризма и антиките Шериф Фати откри обновения обект вчера.  

Гробницата е разположена на хълм на западния бряг на река Нил, срещу град Луксор и е "украсена със стенописи, които са сред най-изящните от оцелелите в царските гробници на Осемнадесетата династия“, според японската мисия към ЮНЕСКО.

В работата по спасяването на обекта са участвали над 260 специалисти.







