ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Един от лидерите в производството на желирани бонбони каза "Не"
Както гласи сентенцията обаче - проклятието за един е благословия за друг. Според данни на Euromonitor от 2024 година продажбите на захарни изделия са се увеличили с 74% от 2020 година насам.
От една страна, това дава възможност на компаниите в сектора да разширят асортимента си. Така например Hershey започна да произвежда брецели и плодове в шоколад, а Ferrara - твърди и прахообразни бонбони.
Тази стратегия позволява на производителите да достигнат до по-голям брой потребители с различни вкусове, като по този начин компенсират евентуалния спад в продажбите на шоколадовите изделия.
От друга страна, значително по-високото потребление води до по-голяма конкуренция в сектора. Един от най-известните производители на желирани бонбони обаче залага на успеха на дългогодишната рецепта и не смята да променя стратегията си.
Причината всъщност е проста - еднаквото производство спестява технически трудности, както и намалява разходите за суровини. Вместо да разнообразява вида на продукта, Haribo произвежда различни вариации на вкусове и форми на желираните си бонбони - традиционни мечета, кисели ленти, кабелчета, маршмелоу и други.
Изграждане на локална стратегия
Зад успеха на немската компания стои отношението ѝ към вкусовете на местното население. Така например фабриката в Уисконсин произвежда повече червени желирани мечета заради проучвания, които показват, че американците предпочитат малиновия им вкус, пише money. Вида на бонбоните в Star Mix също е различен в САЩ и Европа.
"Питаме както за текстурата и вкуса, така и за това как ще използват продукта. Правим същите тестове и за опаковката, защото тя също играе важна роля", обясни пред The Wall Street Journal Рик Лаберж - изпълнителен вицепрезидент на HaОт другата страна на океана в Дания и Швеция се предлагат повече бонбони с лакрица и дори солени продукти, които не биха се продавали успешно на други пазари. В Белгия пък десерта с маршмелоу е покрит с шоколад, след като маркетингово проучване е показало интерес от страна на местните потребители.
Заводът в Турция пък използва само халал сертифицирани продукти. Това показва уважение от страна на компанията не само към вкуса на клиентите, но и към религията и традициите им.
Изграждането на фабрики в десет европейски страни, САЩ и дори Бразилия, помага на компанията не само да отговори на местните предпочитания, но и прави дистрибуцията им по-лесна. Така преди откриването на завода през 2023 година транспортирането на продуктите на Haribo до Америка е отнемало месеци.ribo за Америка.
Най-известният производител на желирани бонбони изгражда стратегията си около познаването на вкуса на потребителя и отговаряне на предпочитанията му. Резултатите от тази локална стратегия са видими - Haribo произвежда над 800 различни продукта по целия свят, а през последната година е отбелязала 2,6 милиона нови домакинства към клиентската си база само в Америка.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Арестуваха един от най-известните изпълнители в света
22:02 / 29.08.2025
Климатична аномалия удря Балканите, ето каква зима ни очаква
20:39 / 29.08.2025
Малка градска къща за около 150 000 евро, а вила с басейн между 4...
10:53 / 28.08.2025
Тръмп обвини Сорос в подкрепа на протестите в САЩ, заплаши го със...
22:52 / 27.08.2025
Две деца са убити при стрелба в католическо училище в САЩ
20:00 / 27.08.2025
Въвежда се четиридневна работна седмица с 10-часови смени в Гърци...
14:11 / 26.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Много дъжд утре, ето къде
17:27 / 29.08.2025
България е втора в Европа в срамна статистика
18:53 / 28.08.2025
Запорираха банковите сметки на наш голям шампион
12:32 / 28.08.2025
Пловдивчанка: Поискаха ни да платим 45 лева паркинг за 30 минути престой
17:34 / 29.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS