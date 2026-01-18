ЗАРЕЖДАНЕ...
|ЕС обмисля да наложи на САЩ ответни мита
Пакетът от ответни мерки бе отложен през август, когато ЕС сключи търговско споразумение със САЩ, но според доклада шестмесечното му отлагане ще изтече следващия месец, освен ако Европейската комисия не го удължи.
Politico: За първи път Европа обмисля твърда реакция срещу Тръмп заради митата за Гренландия, какво е икономическата "базука" на ЕС
Друга възможност е да се ограничи достъпът на американските компании до пазара на блока.
Както бе съобщено по-рано, френският президент Еманюел Макрон ще поиска активирането на инструмента на ЕС за противодействие на принудата, който позволява на блока да предприеме ответни мерки срещу трети страни, които оказват икономически натиск върху неговите членове да променят политиките си.
"ФОКУС" припомня, че Кипър, който в момента председателства ЕС, свика среща на посланиците от 27-те страни от съюза.
Дипломати от ЕС бързо осъдиха обявяването на митата от Доналд Тръмп, а председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че те "ще подкопаят трансатлантическите отношения и ще рискуват опасна низходяща спирала“.
