ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
ЕС обмисля да наложи на САЩ ответни мита
Автор: Николина Александрова 22:43 / 18.01.2026Коментари (0)366
©
Докато европейските посланици провеждат спешни разговори в Брюксел, се съобщава, че ЕС обмислят варианти в отговор на митата на Доналд Тръмп. Според Financial Times един от вариантите, който се обсъжда, включва налагане на мита на САЩ в размер на 93 млрд. евро, заявяват двама души, запознати с обсъжданията.

Пакетът от ответни мерки бе отложен през август, когато ЕС сключи търговско споразумение със САЩ, но според доклада шестмесечното му отлагане ще изтече следващия месец, освен ако Европейската комисия не го удължи.

Politico: За първи път Европа обмисля твърда реакция срещу Тръмп заради митата за Гренландия, какво е икономическата "базука" на ЕС

Друга възможност е да се ограничи достъпът на американските компании до пазара на блока.

Както бе съобщено по-рано, френският президент Еманюел Макрон ще поиска активирането на инструмента на ЕС за противодействие на принудата, който позволява на блока да предприеме ответни мерки срещу трети страни, които оказват икономически натиск върху неговите членове да променят политиките си.

"ФОКУС" припомня, че Кипър, който в момента председателства ЕС, свика среща на посланиците от 27-те страни от съюза.

Дипломати от ЕС бързо осъдиха обявяването на митата от Доналд Тръмп, а председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че те "ще подкопаят трансатлантическите отношения и ще рискуват опасна низходяща спирала“.


Още по темата: общо новини по темата: 108
17.01.2026 »
17.01.2026 »
17.01.2026 »
16.01.2026 »
14.01.2026 »
13.01.2026 »
предишна страница [ 1/18 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Акула нападна 13-годишно момче
16:27 / 18.01.2026
Медведев смята, че абсурдните прогнози за развитието на световнат...
11:05 / 18.01.2026
Снеговалежите в Русия счупиха 150-годишен рекорд:
10:46 / 18.01.2026
Bloomberg: Тръмп иска по един милиард долара за постоянно членств...
09:56 / 18.01.2026
Тръмп "наказа" с 10-процентни мита осем държави
22:33 / 17.01.2026
НАСА тества мега ракетата, която трябва да отведе астронавти на Л...
19:47 / 17.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
10:32 / 18.01.2026
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
09:41 / 17.01.2026
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
17:19 / 18.01.2026
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
09:42 / 18.01.2026
Пенсионери пазаруват на вересия в евро: Взимаме и си ги връщаме, какво да правим, ние сме беден край
Пенсионери пазаруват на вересия в евро: Взимаме и си ги връщаме, какво да правим, ние сме беден край
11:31 / 17.01.2026
Meteo Balkans предупреждава: Очакват се температури до минус 30 градуса
Meteo Balkans предупреждава: Очакват се температури до минус 30 градуса
16:21 / 17.01.2026
Регистрираха втори заразен с чикунгуня! От Пловдив е
Регистрираха втори заразен с чикунгуня! От Пловдив е
13:34 / 17.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Генерален план за движение ще моделира трафика
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: