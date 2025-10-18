ЕС изостава с поставянето на зарядни станции за електромобили

© Европейският съюз си е поставил за цел през 2030 да разполага с 3,5 млн точки за зареждане на електромобили, но засега сериозно изостава. В момента в 27-те държави има близо 910 000 точки, като при сегашните темпове – около 150 000 зарядни на година, блокът ще бъде много далеч от целта, постигайки само 1,7 млн след 5 години. И компенсирането на тази разлика означава добавянето на още 2,5 млн, което прави по над 500 000 всяка година.



Проблемът в случая не е само броя на станциите, но и тяхното разпределение, както и скоростта на зареждане, става ясно от проучването на Motointegrator и DataPulse, които ползват данните на Европейската комисия за държавите в ЕС. Самите страни обаче имат различен подход, затова и сравненията между тях са почти невъзможни. Германия и Франция, например, посочват конкретен брой точки, които ще бъдат пуснати до 2030 – съответно 1 00 000 и 400 000, докато Нидерландия планира увеличение с покритие на определени зони, а не с конкретна бройка.



Както става ясно от доклада, градовете се справят много по-добре. На публикуваната карта тъмносиньото показва кратък път до зарядна станция (0–10 км), по-светло синьо - 10–20 км, розовото - 20–40 км и червено 40 км или повече. Ако някой се чуди защо точно 40 км е избрано за показател, повечето електромобили предупреждават за 50 км оставащ пробег и 40 км се счита за прага на комфорт на шофьора.



Най-много точки за зареждане има в Германия – 181 438, следвана от Франция – 135 432, Нидерландия – 119 731, Белгия – 108 779 и Италия – 66 809, пише Automedia. България е на 21-ро място от общо 30 държави, за които се води статистика – 4330 зарядни, като от тях 14% са със скорост над 150 kW. Най-малко са в Малта – 116 и Кипър – 562.



В класацията не е включена Турция, която не е част от ЕС, но записва най-голям растеж в Европа. Данните показват, че достъпните точки за зареждане са се увеличили от около 11 800 в края на 2023 до около 26 000 година по-късно. По този показател България се справя много добре, като се класира на 11-о място от общо 33 държави с ръст от 24,3% за една година.