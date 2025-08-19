ЗАРЕЖДАНЕ...
|Джет се удари в надуваема лодка в Гърция, има ранено дете
При сблъсъка е било ранено 11-годишно момче от Германия, което се е возило на джета.
Към този момент няма данни за други пострадали.
Операторът на джета е 61-годишен мъж, който заедно с шофьора на надуваемата лодка са отведени в пристанищната администрация на острова, за да дадат показания.
Още новини от Международни новини:
Българинът, участвал в тежката катастрофа с три жертви в Гърция, ...
16:54 / 19.08.2025
Зеленски след срещата в Белия дом: Готов съм да се срещна с Путин...
11:18 / 19.08.2025
Зеленски пристигна в Белия дом
20:38 / 18.08.2025
Българин е в критично състояние след тежката катастрофа в Гърция ...
18:42 / 18.08.2025
"Беломорската" магистрала в пламъци! Тежка катастрофа с българин,...
15:55 / 18.08.2025
Нови жестоки глоби за шофьорите в Гърция
11:44 / 18.08.2025
Виж още:
Отиде си Димитър Димитров
19:05 / 17.08.2025
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
08:33 / 17.08.2025
