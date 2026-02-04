© Публикувано е ново видео, което Джефри Епстийн изглежда е записал тайно, докато е бил в ареста, предава Sky News.



Както при всички публикации на Министерството на правосъдието на САЩ, не става ясен контекстът видеото.



Фонът, описанието и облеклото на Епщайн обаче подсказват, че посланието е било адресирано до две неизвестни жени и е било записано тайно в ареста. За секунди се чува и втори мъжки глас, който вероятно записва кадрите и се създава впечатление, че Епстийн отговаря на въпрос.



