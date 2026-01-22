ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Двама души загинаха след бурите в Гърция
По думите на метеоролога Димитрис Зиакопулос основният риск през деня ще бъдат силните ветрове в Цикладите, източен Крит, Додеканезите и източните егейски острови. "Очакват се ветрове до 10-а степен по скалата на Бофорт, които представляват сериозна заплаха за корабоплаването и крайбрежната инфраструктура. Щормовите вълни могат да заливат сушата", предупреди Зиакопулос.
В сряда бурята отне живота на двама души. На пристанището Паралио Астрос, в източен Пелопонес, 53-годишен служител на бреговата охрана загина, след като беше отнесен от водата, докато е укрепвал лодки. В атинското предградие Глифада жена беше отнесена от придошли води и се удави.
Пожарната служба реагира на десетки сигнали за наводнени мазета и пътища, главно в южните и западните квартали на Атина. Силният вятър събори дървета, прекъсна електрозахранването в отделни райони и затвори две станции на електрическата железница. Като превантивна мярка училищата в района на Атина и в други части на страната останаха затворени, а държавните служители бяха насърчени да работят дистанционно. Повечето фериботни линии бяха спрени, а железопътният трафик в северозападния Пелопонес беше нарушен заради паднали дървета по релсите.
По данни на метеоролозите на остров Спецес са паднали до 100 мм дъжд, а в Мегара и други части на област Атика валежите са надхвърлили 140 мм. "Критичен е не само общият обем на валежите, но и тяхната интензивност. В този смисъл бурите бяха изключително опасни", подчерта Зиакопулос.
Лошото време донесе и обилни снеговалежи в редица райони на Северна и Централна Гърция, като и в четвъртък се очаква сняг в планинските части. В континенталната част на страната обаче обстановката постепенно се стабилизира, а в Атина се прогнозират разкъсана облачност, слаби превалявания и максимални температури до 15 градуса.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Средната месечна нетна заплата в Хърватия, която преди три години...
10:03 / 21.01.2026
Тръмп за съюзниците в НАТО: Ние ще им се притечем на помощ, но се...
23:39 / 20.01.2026
Тръмп заплаши Франция с 200% мита върху вината и шампанското
10:06 / 20.01.2026
Гръцките фермери се срещнаха с Мицотакис
22:56 / 19.01.2026
Испания обяви тридневен траур след влаковата катастрофа
16:59 / 19.01.2026
Златото поскъпва отново, след като Тръмп наложи мита на осем евро...
11:05 / 19.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS