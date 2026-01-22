ИЗПРАТИ НОВИНА
Двама души загинаха след бурите в Гърция
Автор: Росица Чинова 11:44
© Reuters
Двама души загинаха при проливните дъждове и силните ветрове, които удариха по-голямата част от Гърция, предава eKathimerini. За района са в сила предупреждения за бурни ветрове и опасни морски условия.

По думите на метеоролога Димитрис Зиакопулос основният риск през деня ще бъдат силните ветрове в Цикладите, източен Крит, Додеканезите и източните егейски острови. "Очакват се ветрове до 10-а степен по скалата на Бофорт, които представляват сериозна заплаха за корабоплаването и крайбрежната инфраструктура. Щормовите вълни могат да заливат сушата", предупреди Зиакопулос.

В сряда бурята отне живота на двама души. На пристанището Паралио Астрос, в източен Пелопонес, 53-годишен служител на бреговата охрана загина, след като беше отнесен от водата, докато е укрепвал лодки. В атинското предградие Глифада жена беше отнесена от придошли води и се удави.

Пожарната служба реагира на десетки сигнали за наводнени мазета и пътища, главно в южните и западните квартали на Атина. Силният вятър събори дървета, прекъсна електрозахранването в отделни райони и затвори две станции на електрическата железница. Като превантивна мярка училищата в района на Атина и в други части на страната останаха затворени, а държавните служители бяха насърчени да работят дистанционно. Повечето фериботни линии бяха спрени, а железопътният трафик в северозападния Пелопонес беше нарушен заради паднали дървета по релсите.

По данни на метеоролозите на остров Спецес са паднали до 100 мм дъжд, а в Мегара и други части на област Атика валежите са надхвърлили 140 мм. "Критичен е не само общият обем на валежите, но и тяхната интензивност. В този смисъл бурите бяха изключително опасни", подчерта Зиакопулос.

Лошото време донесе и обилни снеговалежи в редица райони на Северна и Централна Гърция, като и в четвъртък се очаква сняг в планинските части. В континенталната част на страната обаче обстановката постепенно се стабилизира, а в Атина се прогнозират разкъсана облачност, слаби превалявания и максимални температури до 15 градуса.







