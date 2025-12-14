Двама американски войници и преводач са убити, Тръмп заплаши с отмъщение

© Двама американски войници и американски граждански преводач са били убити в Сирия при засада от стрелец на Ислямска държава (ИД), съобщи Централното командване на САЩ (Centcom), предава BBC.



Говорителят на Пентагона Шон Парнел заяви в ефира на мрежата X, че нападението е станало по време на "среща с ключови местни лидери“, добавяйки, че трима други членове на американските сили са ранени при инцидента, съобщава CBS News.



Сирийските държавни медии обявиха още, че двама сирийски военнослужещи също са били ранени по време на атаката.



Американският президент Доналд Тръмп написа в социалните медии, че това е "атака на ИДИЛ“ срещу САЩ и Сирия и предупреди, че ще последва "много сериозно отмъщение“. Сирийското правителство направи изявление, в което осъжда атаката.



Идентичността на убитите ще бъде запазена в тайна за 24 часа, докато близките им бъдат уведомени, съобщиха от Centcom.



В публикация в X Centcom, което ръководи американските военни операции в Европа, Африка и Индо-Тихоокеанския регион, обяви, че атаката е "резултат от засада на самотен стрелец от Ислямска държава“ (ИДИЛ).



Никоя групировка не е поела отговорност за атаката, а самоличността на стрелеца не е разкрита.