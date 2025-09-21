Доналд Тръмп заплаши Венецуела: Махнете тези чудовища от страната ни

© Доналд Тръмп заплаши Венецуела, че ще плати "неизчислима" цена. Президентът на САЩ публикува съобщение в собствената си социална мрежа Truth Social



Ето как звучи то:



Искаме Венецуела незабавно да приеме всички затворници и хора от психиатрични заведения, включително най-лошите лудници в света, които венецуелското "ръководство“ е принудило да влязат в Съединените американски щати. Хиляди хора са били тежко ранени и дори убити от тези "Чудовища“. Махнете ги от страната ни веднага или цената, която ще платите ще бъде неизчислима.