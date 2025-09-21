ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Доналд Тръмп заплаши Венецуела: Махнете тези чудовища от страната ни
Ето как звучи то:
Искаме Венецуела незабавно да приеме всички затворници и хора от психиатрични заведения, включително най-лошите лудници в света, които венецуелското "ръководство“ е принудило да влязат в Съединените американски щати. Хиляди хора са били тежко ранени и дори убити от тези "Чудовища“. Махнете ги от страната ни веднага или цената, която ще платите ще бъде неизчислима.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 70
|предишна страница [ 1/12 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Изпълнителен директор е намерен мъртъв в Москва
23:09 / 20.09.2025
Почина звезда от "Анатомията на Грей"
13:02 / 20.09.2025
Русия отрече за изтребителите над Естония
09:22 / 20.09.2025
Люпчо Георгиевски: Половината от правителството на Мицкоски са с ...
22:19 / 19.09.2025
Композитор загина в катастрофа с малък самолет
07:53 / 19.09.2025
Алексей Навални е бил отровен
20:07 / 17.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:02 / 20.09.2025
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
13:01 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS