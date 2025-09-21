ИЗПРАТИ НОВИНА
Доналд Тръмп заплаши Венецуела: Махнете тези чудовища от страната ни
Автор: Илиана Пенова 08:14Коментари (0)572
Доналд Тръмп заплаши Венецуела, че ще плати "неизчислима" цена. Президентът на САЩ публикува съобщение в собствената си социална мрежа Truth Social

Ето как звучи то: 

Искаме Венецуела незабавно да приеме всички затворници и хора от психиатрични заведения, включително най-лошите лудници в света, които венецуелското "ръководство“ е принудило да влязат в Съединените американски щати. Хиляди хора са били тежко ранени и дори убити от тези "Чудовища“. Махнете ги от страната ни веднага или цената, която ще платите ще бъде неизчислима.


Още по темата: общо новини по темата: 70
17.09.2025 Доналд Тръмп на посещение в Лондон
27.08.2025 Тръмп обвини Сорос в подкрепа на протестите в САЩ, заплаши го със съд
26.08.2025 "Български пощи" преустановяват приемането на всички пратки за САЩ
12.08.2025 Стана ясно къде ще е срещата между Тръмп и Путин 
02.08.2025 Със снимка на Тръмп до "Жигули": Републиканците ще възраждат "великите американски автомобили"
01.08.2025 Тръмп ще наложи допълнителни мита на десетки страни
предишна страница [ 1/12 ] следващата страница






