ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Доналд Тръмп обяви Николай Младенов за върховен представител в Газа
Пратеникът на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф и зетят на президента Джаред Къшнър също ще бъдат част от "основния изпълнителен съвет“, съобщи Белият дом в изявление в петък, цитирани от NOVA.
В изявлението се посочва още, че българският политик и бивш пратеник на ООН за Близкия изток Николай Младенов ще бъде представител на Съвета за мир на място в Газа и ще работи с Националния комитет за управлението на Газа (NCAG).
Сред останалите членове на основния изпълнителен съвет са Марк Роуън – ръководител на инвестиционен фонд, президентът на Световната банка Аджай Банга и съветникът по националната сигурност на САЩ Робърт Гейбриъл.
Всеки член ще отговаря за ресор, "критичен за стабилизирането на Газа и нейния дългосрочен успех“, се казва в изявлението на Белия дом.
В четвъртък (15 януари) Тръмп заяви, че съветът вече е сформиран, като го нарече "най-великият и най-престижният съвет, събиран някога – по всяко време и на всяко място“. Белият дом допълни, че през следващите седмици ще бъдат обявени още членове.
Сър Тони Блеър беше министър-председател на Великобритания от 1997 до 2007 г. и въведе страната във войната в Ирак през 2003 г. След напускането на поста той беше пратеник за Близкия изток на т.нар. Квартет (САЩ, ЕС, Русия и ООН).
В тази си роля Блеър се фокусира върху икономическото развитие на Палестина и създаването на условия за решение с две държави.
Той вече е участвал във високопоставени разговори за бъдещето на Газа със САЩ и други страни. През август се включи в среща в Белия дом с Тръмп, на която бяха обсъждани планове за територията – определени от Уиткоф като "много всеобхватни“.
През септември британският здравен министър Уес Стрийтинг заяви пред Би Би Си, че включването на Блеър в подобни разговори, с оглед ролята му във войната в Ирак, "би повдигнало някои вежди“. В същото време той припомни ролята на Блеър при сключването на Споразумението от Разпети петък през 1998 г., което сложи край на конфликта в Северна Ирландия. "Ако той може да пренесе тези значителни умения – както в дипломацията, така и в държавното управление – това може да бъде само от полза“, каза Стрийтинг.
Новината идва след обявяването на отделен 15-членен палестински технократичен комитет – Национален комитет за управлението на Газа (NCAG), който ще отговаря за ежедневното управление на следвоенна Газа. Комитетът ще бъде оглавен от Али Шаат – бивш заместник-министър в Палестинската автономия, която управлява части от Западния бряг.
Планът на Тръмп предвижда и разполагането на Международна стабилизационна сила в Газа, която да обучава и подпомага палестинските полицейски сили, а Белият дом съобщи, че ще бъде разположена Международна стабилизационна сила, която да обучава и подпомага палестинските полицейски сили, като ръководител ще бъде американският генерал Джаспър Джефърс.
Мирният план на САЩ влезе в сила през октомври и вече е във втората си фаза, но остава неясно бъдещето на Газа и 2,1 милиона палестинци, които живеят там.
В рамките на първата фаза "Хамас“ и Израел се договориха за примирие през октомври, както и за размяна на заложници срещу затворници, частично изтегляне на израелските сили и увеличаване на хуманитарната помощ.
По-рано тази седмица Стив Уиткоф заяви, че втората фаза ще включва възстановяването и пълната демилитаризация на Газа, включително разоръжаването на "Хамас“ и други палестински групировки.
"САЩ очакват "Хамас“ да изпълни изцяло своите задължения“, предупреди той, като уточни, че те включват и връщането на тялото на последния загинал израелски заложник. "Неспазването им ще има сериозни последици“.
Въпреки това примирието остава крехко, като и двете страни се обвиняват взаимно в многократни нарушения. От влизането му в сила близо 450 палестинци са били убити при израелски удари, съобщава контролиранoто от "Хамас“ министерство на здравеопазването в Газа, докато израелската армия твърди, че през същия период трима нейни военнослужещи са били убити при атаки на палестински групировки.
Хуманитарната ситуация в територията остава тежка, според ООН, която подчертава необходимостта от безпрепятствен поток на жизненоважни доставки.
Войната в Газа беше предизвикана от нападението на "Хамас“ срещу южната част на Израел на 7 октомври 2023 г., при което загинаха около 1200 души, а 251 бяха взети за заложници. Оттогава при израелски атаки в Газа са загинали над 71 260 души, според здравното министерство на територията, контролирано от "Хамас“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 327
|предишна страница [ 1/55 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Старт на нов модел за военна служба, изпратиха първите 5000 повик...
09:44 / 16.01.2026
Може ли Гренландия да стане част от САЩ?
10:56 / 15.01.2026
Иран затвори въздушното си пространство
07:31 / 15.01.2026
Sky News: Отложиха екзекуцията на иранския протестиращ Ерфан Солт...
22:15 / 14.01.2026
ЕК ще се изправи пред нов вот на недоверие
21:50 / 14.01.2026
Осем дни арест за мъжа, потрошил стъклото на българското посолств...
17:27 / 14.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
19:39 / 15.01.2026
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
Първи полет за българските изтребители F-16
20:00 / 15.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS