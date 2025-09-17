ИЗПРАТИ НОВИНА
Доналд Тръмп на посещение в Лондон
Автор: Николина Александрова 22:58
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп прекараха деня в замъка Уиндзор по време на историческата си втора държавна визита във Великобритания. Разкошът и великолепието на кралското събитие бяха в пълна сила, когато крал Чарлз III и кралица Камила посрещнаха семейство Тръмп и се присъединиха към тях за разходка с карета. Малко по-късно Тръмп и Чарлз видяха авиационното шоу на "Червените стрели", една от водещите в света групи за висш пилотаж, използващи самолети "Хоук“ (Hawk), разходиха се из "Зелената приемна", която бе украсена с експонати, които отразяват връзките между Великобритания и САЩ. В края на първия ден от визитата си Доналд Тръмп и съпругата му Мелания положиха венец на гробницата на кралица Елизабет II в параклиса "Свети Георги" в Уиндзор.

Докато Тръмп бе в Уиндзор, протестиращите бяха държани на разстояние, а картината в центъра на Лондон бе коренно различна от тази, която журналистите показваха от Уиндзор.

Протестът на коалицията "Спрете Тръмп“, в който участваха няколко хиляди души, спря пред Даунинг Стрийт, която бе охранявана от полицаи от Уелс и Северна Ирландия.

Оттам протестиращите се насочиха към Парламентския площад. Протестиращите носеха балони с образа на Тръмп и плакати в подкрепа на Палестина и Украйна.


