ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Доналд Тръмп на посещение в Лондон
Докато Тръмп бе в Уиндзор, протестиращите бяха държани на разстояние, а картината в центъра на Лондон бе коренно различна от тази, която журналистите показваха от Уиндзор.
Протестът на коалицията "Спрете Тръмп“, в който участваха няколко хиляди души, спря пред Даунинг Стрийт, която бе охранявана от полицаи от Уелс и Северна Ирландия.
Оттам протестиращите се насочиха към Парламентския площад. Протестиращите носеха балони с образа на Тръмп и плакати в подкрепа на Палестина и Украйна.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 69
|предишна страница [ 1/12 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Алексей Навални е бил отровен
20:07 / 17.09.2025
Ипотеките в Гърция скочиха
10:08 / 17.09.2025
Цените в Гърция през септември: Основно ястие плюс безплатно узо ...
10:32 / 17.09.2025
Тайлър Робинсън е официално обвинен за убийството на Чарли Кърк, ...
22:09 / 16.09.2025
Намериха лечение за рак?
21:26 / 16.09.2025
Почина Робърт Редфорд
15:34 / 16.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Местим стрелките с един час назад
20:17 / 15.09.2025
На 54 сложи по-младите колежки в малкия си джоб
11:48 / 15.09.2025
Актьорът с едно от най-странните имена днес става на 51, роден е в София
17:25 / 15.09.2025
Една легенда на България стана на 67
10:05 / 15.09.2025
Мария Илиева стигнала 100 кг
12:59 / 15.09.2025
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Рая Пеева и Явор Бахаров отново заедно
14:40 / 15.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS