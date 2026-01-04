ЗАРЕЖДАНЕ...
|Доналд Тръмп: САЩ ще вземат петрола на Венецуела
На пресконференция след задържането на венецуелския лидер Николас Мадуро, Тръмп заяви, че операцията "няма да ни струва нищо, защото парите, които излизат от земята, са много значителни“.
Той беше попитан от репортерите дали ще се наложи САЩ да поемат административното управление на Венецуела за следващите години.
"Ами, знаете ли, това няма да ни струва нищо, защото парите, които излизат от земята, са много значителни. Така че няма да ни струва нищо. Ще ни струва. Ами, ние искаме безопасност там. Искаме да бъдем заобиколени от държави, които не приютяват всички наши врагове по целия свят. Това се случваше. А вие не искате това. Но ние ще възстановяваме и няма да харчим пари. Петролните компании ще влязат. Те ще харчат пари. Ще си вземем обратно петрола, който, честно казано, трябваше да си го вземем отдавна“, каза Тръмп.
"Това беше много важна вечер снощи. Трябва да бъдем заобиколени от безопасни, сигурни страни. И също така трябва да имаме енергия… Така че това, което ще се случи с Венецуела, мисля, че през следващия период от една година, ще бъде нещо чудесно и народът на Венецуела ще бъде най-големият бенефициент“, посочи Тръмп.
