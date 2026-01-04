ИЗПРАТИ НОВИНА
Доналд Тръмп: САЩ ще вземат петрола на Венецуела
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:08Коментари (0)415
Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще добиват петрол от Венецуела, за да покрият разходите за интервенцията си там, като заяви пред репортери, че американските петролни компании ще възстановят страната и ще възстановят на Вашингтон всички разходи. 

На пресконференция след задържането на венецуелския лидер Николас Мадуро, Тръмп заяви, че операцията "няма да ни струва нищо, защото парите, които излизат от земята, са много значителни“.

Той беше попитан от репортерите дали ще се наложи САЩ да поемат административното управление на Венецуела за следващите години.

"Ами, знаете ли, това няма да ни струва нищо, защото парите, които излизат от земята, са много значителни. Така че няма да ни струва нищо. Ще ни струва. Ами, ние искаме безопасност там. Искаме да бъдем заобиколени от държави, които не приютяват всички наши врагове по целия свят. Това се случваше. А вие не искате това. Но ние ще възстановяваме и няма да харчим пари. Петролните компании ще влязат. Те ще харчат пари. Ще си вземем обратно петрола, който, честно казано, трябваше да си го вземем отдавна“, каза Тръмп.  

"Това беше много важна вечер снощи. Трябва да бъдем заобиколени от безопасни, сигурни страни. И също така трябва да имаме енергия… Така че това, което ще се случи с Венецуела, мисля, че през следващия период от една година, ще бъде нещо чудесно и народът на Венецуела ще бъде най-големият бенефициент“, посочи Тръмп.


Още по темата: общо новини по темата: 15
04.01.2026 Анализатор: Либералният модел е в криза, водещ е интересът на отделните
държави
04.01.2026 Върховният съд на Венецуела реши: Вицепрезидентът Делси Родригес ще изпълнява длъжността държавен глава
04.01.2026 Белият дом публикува първо видео на Мадуро след задържането
04.01.2026 NBC: Самолетът, превозващ Мадуро и съпругата му, кацна в Ню Йорк
03.01.2026 Милен Керемедчиев: САЩ превземат Венецуела без изстрели и жертви
03.01.2026 Орбан: Събитията във Венецуела могат да доведат до повишаване на цените на петрола
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






