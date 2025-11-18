ИЗПРАТИ НОВИНА
Четиричленно семейство почина в хотел в Истанбул
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:06Коментари (0)1252
Четиричленно семейство загуби живота си след тежък инцидент в хотел в Истанбул, като последният оцелял – бащата Сервет Бьоджек – почина в болница въпреки усилията на лекарите. По-рано живота си загубиха съпругата му Чийдем Бьоджек и двете им деца – Кадир Мухаммет (6 г.) и Масал (3 г.).

Според последни данни на следствието, проведено от Бюрото за убийства, причината за трагедията може да е свързана с пръскане срещу насекоми в хотела. Предполага се, че използваният препарат "алуминиев фосфид“ е проникнал в стаята на семейството чрез вентилацията в банята и е причинил смъртоносно отравяне.

Инцидентът е станал в хотел във Фатих, няколко часа след като една стая на партерния етаж била обработена с препарат срещу дървеници. Експерти посочват, че алуминиевият фосфид, използван за борба с вредители, няма противоотрова и при силно вдишване може да доведе до смърт за кратко време. Проверка е показала, че работникът, извършил пръскането, не е имал необходимия сертификат за тази дейност.

Разследването, водено от Истанбулската прокуратура, е разширено и включва трима други туристи от същия хотел, приети заради подозрение за хранително отравяне. Броят на задържаните лица вече е 11.

Преди смъртта на бащата Сервет Бьоджек, лечението му е било променено с оглед възможно отравяне с алуминиев фосфид, но терапията не е дала резултат. В Института по съдебна медицина се извършват допълнителни изследвания за наличие на веществото в кръвните проби на майката и децата.

Разследването продължава, като проверките се водят по няколко линии, за да се установят точните обстоятелства около трагичния случай.







