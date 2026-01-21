ИЗПРАТИ НОВИНА
Червен код в Гърция
Автор: Росица Чинова 11:08Коментари (0)369
© eKathimerini
Всички начални и средни училища в гръцката област Атика, включваща и столицата Атина, ще бъдат затворени утре заради очакваното лошото време. Това съобщиха местни власти, предава eKathimerini. Решението е предпазна мярка за учениците поради прогнозата за обилни валежи от дъжд, придружени със силен вятър. 

Област Атика е поставена под червен код за опасни метеорологични условия. Властите предупреждават за обилни валежи с много висока интензивност, което създава сериозен риск от наводнения. Затова присъствените занятия се преустановяват, а обучението ще премине в дистанционна форма.

Местната власт в столицата Атина разпространи съобщение, че службата за гражданска защита, общинската полиция, службите за почистване и други технически служби се намират в повишена готовност да реагират при необходимост. Общинските власти призоваха всички граждани да избягват ненужни пътувания, докато негативните метеорологични условия отминат, както и да не паркират превозни средства във водосборни райони. 

Националната метеорологична служба на Гърция издаде днес бюлетин, предупреждаващ за силни валежи и гръмотевични бури в Централна и Южна Гърция, за локални снеговалежи в планинските райони на областите Тесалия и Македония, както и за очаквани силни пориви на вятъра в някои части на страната. 

"Става дума за сравнително опасна ситуация, поради което бяха взети тези мерки", заяви метеорологът Димитрис Зиакопулос. По думите му в Атика може да паднат между 60 и 70 милиметра дъжд, като рискът от наводнения значително нараства, ако около 30 милиметра валежи се излеят в рамките на един час. "Почасовата интензивност е това, което обикновено причинява наводнения", подчерта той.

Регионалните власти в Атика посочиха, че целта на решението е да се гарантира безопасността на учениците и училищния персонал, особено при пътуването до и от училищата. Прогнозите сочат, че най-интензивните валежи ще започнат от обяд. Метеорологът на Skai TV Кристина Сузи определи решението за затваряне на училищата като "правилно".

Според нея в някои райони валежите може да са слаби или да липсват в сутрешните часове, но пикът се очаква около обяд и в ранния следобед – точно когато учениците обичайно приключват занятията си. Очакват се силни дъждове и гръмотевични бури до ранната вечер.







