ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|CNN: Българинът Николай Младенов ще оглави Съвета за мир в Газа
Според информацията на Си Ен Ен Младенов, който е бивш специален координатор на ООН за мирния процес в Близкия изток, ще заеме ключова роля в структурата. Официално потвърждение от американска страна все още няма.
В сряда Министерството на външните работи на Египет обяви, че Али Шаат – палестинец от Газа, заемал в миналото различни постове в Палестинската автономия – ще бъде начело на комитета.
Комитетът е създаден с цел координация по чувствителни въпроси в региона, но детайли за мандата и състава му засега не са публично оповестени.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 326
|предишна страница [ 1/55 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Осем дни арест за мъжа, потрошил стъклото на българското посолств...
17:27 / 14.01.2026
Захарова: Длъжностните лица в ЕС знаят ли къде се намира Гренланд...
11:22 / 14.01.2026
Еврото дойде през 2002 г., но милиарди марки така и не се върнаха...
09:56 / 13.01.2026
Застреляха "Корсиканския кръстник" на погребението на майка му пр...
08:43 / 13.01.2026
Тръмп налага 25-процентни мита за страните, които си сътрудничат ...
08:29 / 13.01.2026
Арестуваха мъжа, счупил стъклото на българското посолство в РС Ма...
16:22 / 12.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS