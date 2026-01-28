Бурята ''Кристин'' остави остави 800 хиляди без ток в Португалия, четирима души са загинали

© Бурята ''Кристин'', която премина през континенталната част на Португалия, доведе до смъртта на четирима души и прекъсвания на електрозахранването за стотици хиляди абонати. Това съобщи португалското издание Publico.



Отбелязва се, че бурята е причинила масови прекъсвания на електрозахранването. Основният оператор на разпределителните мрежи в Португалия, E-Redes, съобщи за трудна ситуация с възстановяването на електрозахранването през деня.



Към 6 часа сутринта местно време е регистриран пикът на прекъсванията - около 800 хиляди абонати останаха без ток. Към 7 часа сутринта броят на потребителите без ток вече бяха над 850 хиляди, като най-засегнати са областите Лисабон, Коимбра, Лейрия и Сетубал.



Към 13:00 ч. над 529 000 клиенти са били без ток, а до 15:00 ч. броят на изключените абонати е намалял до 485 000.



Най-критична е ситуацията в област Лейрия, която представлява повече от половината от всички щети по мрежата. 1200 специалисти са участвали във възстановителните работи, но достъпът до съоръженията е затруднен от неблагоприятните метеорологични условия. Ръководителят на община Лейрия, Гонсало Лопес, призова правителството незабавно да въведе извънредно положение в областта.



Комуникациите също са повредени за около 300 000 потребители.



Португалските власти официално потвърдиха смъртта на четирима души, докато сутринта първоначално съобщиха за двама.



Според метеоролозите (IPMA) най-силният порив на вятъра е регистриран на нос Карвоейро - скоростта му е достигнала 149 км/ч.



Припомняме, че бурята ''Кристин'' е едно от най-мощните метеорологични явления в Португалия през последните години, причинявайки над 3300 инцидента за броени часове.