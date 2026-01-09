ИЗПРАТИ НОВИНА
Бурята "Горети" причини хаос в Европа, отменени са полети, стотици хиляди са без ток
Автор: Николина Александрова 11:47
© AFP
Британците и Французите са изправени пред значителни затруднения в пътуването със самолети, влакове и по пътищата, тъй като бурята "Горети" причинява хаос в Северна Европа. Стотици хиляди домове са без ток, предават Sky News и France24.

Метеорологичната служба на Острова издаде ново предупреждение за сняг и лед за части от Шотландия, северните части на Англия и Мидландс.

Посочва, че "снежната буря ще доведе до някои смущения“, като се очаква да започне в 2 часа сутринта и да продължи до 15 часа.

Службата съобщава, че хората могат да очакват закъснения в пътуванията по пътищата, железопътния транспорт и въздушния транспорт, като е възможно да има и отменени курсове на обществения транспорт.

Около 380 000 домове във Франция останаха без електричество в петък, след като бурята Горети връхлетя части от Северна Европа, с ветрове от над 200 километра в час и донесе допълнителни смущения в пътуванията след седмица на обилни снеговалежи.


