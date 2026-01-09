ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Бурята "Горети" причини хаос в Европа, отменени са полети, стотици хиляди са без ток
Метеорологичната служба на Острова издаде ново предупреждение за сняг и лед за части от Шотландия, северните части на Англия и Мидландс.
Посочва, че "снежната буря ще доведе до някои смущения“, като се очаква да започне в 2 часа сутринта и да продължи до 15 часа.
Службата съобщава, че хората могат да очакват закъснения в пътуванията по пътищата, железопътния транспорт и въздушния транспорт, като е възможно да има и отменени курсове на обществения транспорт.
Около 380 000 домове във Франция останаха без електричество в петък, след като бурята Горети връхлетя части от Северна Европа, с ветрове от над 200 километра в час и донесе допълнителни смущения в пътуванията след седмица на обилни снеговалежи.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 844
|предишна страница [ 1/141 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Две българки са задържани в Скопие за серия кражби
22:12 / 08.01.2026
Семействата на загиналите и ранените при пожара в Кран-Монтана вн...
19:27 / 08.01.2026
ЕС прие промени при ремонтите на уреди, удрят по производителите
15:19 / 08.01.2026
Гръцките фермери дадоха старт на 48-часовата блокада на граничнит...
13:41 / 08.01.2026
Гръцките фермери затвориха ГКПП "Кулата - Промахон" и от двете ст...
13:05 / 08.01.2026
Защо Чехия все още не приема еврото?
09:47 / 08.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
11:47 / 07.01.2026
НИМХ коригира прогнозата, идва по-голям студ от очакваното
14:30 / 07.01.2026
Нов водещ по телевизията
12:56 / 07.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS