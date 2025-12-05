© eKathimerini виж галерията Мощната буря "Байрон" премина през голяма част от Гърция в петък и доведе до масови нарушения в обществения живот - затворени училища, прекъснати услуги и сериозни затруднения в транспорта. В няколко части на страната е обявен червен код за опасно време, предава eKathimerini.



Проливни дъждове и силни гръмотевични бури обхванаха обширни райони на страната още от ранните часове. Интензивни валежи засегнаха Атика, южния и източния Пелопонес, Крит, Източна Централна Гърция, Евия, Спорадите, Източна Тесалия, Централна Македония и редица острови в източната и северната част на Егейско море.



Властите изпратиха поредица от спешни предупреждения чрез системата 112, като призоваха хората да избягват пътувания и да не използват мазета и приземни етажи. От различни райони, сред които Мандра, Алимос и Керацини, постъпиха множество сигнали за внезапни наводнения. Националната магистрала Атина-Коринт беше затворена заради придошлите води. Пожарната служба съобщи за 331 подадени сигнала между четвъртък и 6:00 часа в петък в регионите Атика и Пелопонес.



Повикванията са главно за отводняване на сгради, отстраняване на паднали дървета и оказване на помощ на закъсали шофьори. Най-засегнати през нощта са били районите в Западна Атика - Мандра, Неа Перамос и Мегара, докато в четвъртък екипи са реагирали и в Аспропиргос, Елефсина, Пирея, централните квартали на Атина и южните предградия.



Министерството на вътрешните работи заяви, че държавните служители, които не могат да стигнат до работните си места поради лошото време, ще бъдат считани за законно отсъстващи, и призова пътуващите да се придвижват само при "напълно безопасни условия". Комитетът за оценка на риска трябва да заседава отново по обяд заради бързо променящата се метеорологична обстановка.



Според Националната метеорологична служба (EMY) проливните валежи и гръмотевичните бури ще продължат до съботната сутрин в Централна Македония, Тесалия, Спорадите, Източна Централна Гърция, Евия, Цикладите, Крит, източните егейски острови, Додеканезите, както и в източния и южния Пелопонес.