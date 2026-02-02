ИЗПРАТИ НОВИНА
България се появи в досиетата на Епстийн
Автор: Николина Александрова 09:40Коментари (0)97
Министерството на правосъдието на САЩ публикува повече от три милиона страници от досиетата на осъдения престъпник Джефри Епстийн. Сред редиците американски политици и известни личност се появи и името на България. Страната ни е спомената в имейли, коментиращи външната ни политика, споменава се и при пътувания до други страни от Европа и момичета от Източна Европа. Името на България е замесено с пътуване на сътрудничката на Епстийн Даниел Сиад до София. Основни действащи лица са "принцесата" и сътрудничката на Епстийн:

"Здравей, Джефри, току-що се върнах от София, България. Прекарах чудесно, установих отлични контакти с агенция, която би искала да работи с мен и ще я представлявам в Европа и останалата част от континента на модата. Това беше добра сделка. Ето името на агенцията, кажи ми какво мислиш.

Ще видя с Жан Люк кои от тях би искал да изпрати в Ню Йорк, всъщност всички мечтаят да отидат в САЩ.

С най-добри пожелания,

Даниел

На 10 април 2010 г. в 13:28 ч. Джефри Епстийн отговаря:

Не си ми показал никого оттогава.

Здравей, Джефри!!! Как си? Как мина пътуването ти? Искам само да кажа, че работя по няколко нови кандидати, това е само един от тях, все още нямам снимки на другите... Утре заминавам за Сан Диего и Лос Анджелис до неделя, за да посетя брат си и да се срещна с някои нови хора в Лос Анджелис, които приятелката ми от моделската агенция познава там. Вчера говорих с нея, току-що е разбрала, че трябва да замине за България по програма за обмен от университета си до 11 ноември.



Здравей, Джефри, тук съм с принцесата, тя ме покани да дойда с нея, за да се срещнем с правителствени служители. Луиза, все още не съм й се обадила, но ще го направя.

С най-добри пожелания,

Даниел

На 22 октомври 2012 г., в 13:24, Джефри Епстийн чул ли си нещо от Луиза?







Още новини от Международни новини:
Тежка катастрофа с автобус в Турция, има загинали и много ранени
17:33 / 01.02.2026
Броят на жертвите от пожара в Кран-Монтана нарасна до 41
17:27 / 01.02.2026
Зеленски: Няма да се съгласим да дадем Донецк и Луганск на Русия
16:15 / 01.02.2026
SpaceX ограни използването на Starlink от Русия
14:02 / 01.02.2026
Увеличи се броят на жертвите от влаковата катастрофата в Испания
18:48 / 31.01.2026
Скандални снимки от ''Досиетата Епстийн'' показват принц Андрю на...
15:29 / 31.01.2026

Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
09:24 / 01.02.2026
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
09:07 / 01.02.2026
НИМХ смени предупреждението за утре, оранжев код за снежни виелици и навявания
НИМХ смени предупреждението за утре, оранжев код за снежни виелици и навявания
14:20 / 31.01.2026
Официална информация от МВР-Пловдив за джипа, който се вряза в заведение в "Тракия"
Официална информация от МВР-Пловдив за джипа, който се вряза в заведение в "Тракия"
13:33 / 01.02.2026
За пети път 97-годишна българка сменя парите
За пети път 97-годишна българка сменя парите
22:03 / 31.01.2026
