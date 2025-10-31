ИЗПРАТИ НОВИНА
Българите, осквернили Мемориала на Холокоста, ще лежат в затвор
Автор: Елиза Дечева 22:42Коментари (0)190
©
Френски съд осъди четиримата българи на между две и четири години затвор за оскверняване на Мемориала на Холокоста в Париж, след като през нощта на 13 срещу 14 май 2024 г. са открити 35 червени отпечатъка от длани върху стената му, пише Yahoo news.

Парижкият наказателен съд издаде две години присъди на Георги Филипов и Кирил Милушев, описани като извършители, и съответно четири и три години на Николай Иванов и Мирчо Ангелов, смятани за "мозците на операцията". Ангелов все още е на свобода.

И на четиримата беше забранено да влизат на френска територия за цял живот.

Четиримата обвиняеми не са съдени за действия от името на чужда сила: това утежняващо обстоятелство е добавено към наказателния кодекс на Франция едва след инцидента.

В решението си обаче съдиите заявиха, че чуждестранната намеса е "безспорна" и има за цел да "раздвижи общественото мнение, да се възползва от съществуващите разделения и да фрагментира допълнително френското общество".

"Фокус" припомня, че по-рано от Politico съобщиха, че разузнавателните френски служби смятат, че червените отпечатъци, са част от руска кампания за дестабилизация. Поверителни бележки от Генералната дирекция по вътрешна сигурност твърдят, че двама от заподозрените "са получили инструкции на руски език чрез Telegram".







