Българинът от Домокос, убил затворник, остава в ареста
Автор: Борислава Благоева 09:59
©
С единодушно решение на разследващия съдия и прокурор бе наложена мярка ''временно задържане'' на 38-годишния българин - за когото се смята, че е извършил тежко убийство в затвора в Домокос, предава eKathimerini

Решението бе обявено малко преди 21 ч. вчера и касае и двамата замесени в случая.  

Съвместните изслушвания на двамата заподозрени са продължили повече от 10 часа, като всеки от обвиняемите е дал показания в продължение на над три часа.

38-годишният български гражданин, който също е затворник, бе обвинен в убийството на 43-годишния си съкилийник Антонис Пападатос. Инцидентът стана миналата неделя в затвора в Домокос, след като Пападатос, въоръжен с револвер, е направил опит да простреля началника на затвора. В помещението са се намирали още двама затворници - българският гражданин, излежаващ доживотна присъда за убийството на гръцко-австралийския бизнесмен Джон Макрис през 2018 г., както и албанецът Алкет Ризай, осъден за тежки престъпления. Според тази версия двамата затворници са обезоръжили Пападатос и са го простреляли в опит да защитят надзирателя.

Българският затворник, твърди, че е действал в самоотбрана, след като Пападатос е насочил пистолет към надзирателя. Властите остават скептични по тази версия и подозират, че става въпрос за поръчково убийство.

Стрелбата е станала около 19:00 ч. в стая без камери, използвана за срещи на затворниците. Защитата е поискала възстановка на инцидента.







