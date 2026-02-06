ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Българин е арестуван за трафик на хероин в Гърция
Първоначално у него са били открити 9 пакета с общо 743 грама хероин. При проверка на автомобила му са били намерени още 26 опаковки с 5,5 килограма от наркотика, скрити в специално отделение на пода на пътническата седалка.
Полицейското разследване установи, че арестуваният е член на група, внасяща наркотици в страната, казва полицията.
Според властите, 35-годишният мъж е влязъл в страната през граничния преход Кулата-Промахон и е прекарал нощта в Солун, където е бил арестуван от гръцката полиция.
Конфискувани са както колата му, така и един мобилен телефон и 400 евро, които са открити у него.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златот...
12:18 / 04.02.2026
Руското разузнаване, Зеленски, Бил Гейтс и Тръмп: Какви тайни раз...
22:53 / 03.02.2026
Името на Зеленски също изкочи във файловете "Епстийн"
17:13 / 03.02.2026
Бомба срещу популярен в България сръбски певец
15:58 / 03.02.2026
Нарушенията вече ще се засичат автоматично и се санкционират изця...
08:56 / 03.02.2026
България се появи в досиетата на Епстийн
09:40 / 02.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Хванаха ги и на втората им среща
10:04 / 04.02.2026
Дъщерята на Румен Радев с още по-голям успех
14:44 / 05.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS