Българин е арестуван за трафик на хероин в Гърция

© 35-годишен българин е арестуван вчера за внос и трафик на наркотици в района на Солун, пише Thestival.



Първоначално у него са били открити 9 пакета с общо 743 грама хероин. При проверка на автомобила му са били намерени още 26 опаковки с 5,5 килограма от наркотика, скрити в специално отделение на пода на пътническата седалка.



Полицейското разследване установи, че арестуваният е член на група, внасяща наркотици в страната, казва полицията.



Според властите, 35-годишният мъж е влязъл в страната през граничния преход Кулата-Промахон и е прекарал нощта в Солун, където е бил арестуван от гръцката полиция.



Конфискувани са както колата му, така и един мобилен телефон и 400 евро, които са открити у него.