ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Българин: Мафиоти сваляха хора от автомобилите им, заграждаха пътища и ги подпалваха!
В ефира на NOVA българинът Павел Костов, който живее от 16 години в Гуадалахара – градът, смятан за център на мрежата, свързвана с картела – описа как са започнали събитията. "В неделя сутринта около 9 часа имаше палежи на автобуси, тирове, коли и джипове. Реално сваляха хора от автомобилите, заграждаха пътища и ги подпалваха. Това са хората на мафията“, разказа той. По думите му целта не са били цивилните, а по-скоро създаване на хаос и затрудняване на движението на полицията и специалните части.
След ескалацията е бил обявен "червен код“ за сигурност в целия щат. "Губернаторът излезе и каза – стойте си вкъщи, бизнесът да затвори. Реално се въведе едно полувоенно положение“, обясни Костов. По думите му в града са пристигнали военни части, които са започнали да патрулират и да овладяват ситуацията. Той посочи, че е видял запален автобус на градския транспорт, но не е станал пряк свидетел на престрелки, макар да има информация за сблъсъци между членове на организираната престъпност и силите на реда.
"Има престрелки между цивилни, които са част от организираната престъпност, и полиция, Национална гвардия и военни, които се опитват да възстановят реда“, каза той, като допълни, че информацията за случващото се идва и през различни местни канали. Властите са призовали хората да останат по домовете си, а училищата са преминали към онлайн обучение. Летището в Гуадалахара не е било затваряно, но са въведени ограничения и затруднения заради придвижването на хората.
"Вчера червеният код все още беше активен, но днес следобед губернаторът го свали и градът постепенно се връща към нормален ритъм“, обясни Костов. Той коментира, че подобни действия от страна на картела вероятно целят демонстрация на сила и защита срещу последващи арести или разследвания. По неговите думи хаосът е основен инструмент на организираните групировки в подобни ситуации.
На въпрос за въоръжението и мащаба на групировката Костов посочи, че не разполага с точна информация за броя на членовете ѝ, но тя има присъствие в няколко щата и разполага с тежко въоръжение – включително пистолети, автомати и по-тежки оръжия. Той отбеляза, че част от оръжията идват от Съединените щати, където законодателството позволява свободна продажба на огнестрелно оръжие.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Рекордно дълга реч на Доналд Тръмп за състоянието на Съюза
07:58 / 25.02.2026
Собственици на магазини във Великобритания: Крадци омитат цели ра...
12:35 / 24.02.2026
Зеленски за Донбас: Ако им подадем пръст, ще ни отхапят ръката
08:14 / 24.02.2026
Прекупвачите и ботовете владеят пазара на билети
12:41 / 23.02.2026
Река Марица заля над 60 000 декара, пробити са диги
12:40 / 23.02.2026
Задава се зимна буря, невиждана от години, издадено е предупрежде...
19:16 / 22.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Едно условие е от решаващо значение за купуването на жилище
14:14 / 23.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS