© Полицията в Хонконг съобщи, че броят на жертвите на пожара във висок жилищен комплекс, е нараснал до 83 души, а изчезналите са вече 300, пише Daily Sabah.



Пожарникарите до голяма степен са потушили пламъците в жилищния комплекс Уанг Фук Корт в северния район на Тай По, който бе в процес на ремонт и бе обвит в бамбукови скелета и зелена мрежа.



Полицията арестува двама директори и инженерен консултант от Prestige Construction, фирма, наета да извършва поддръжка на сградите. Полицията съобщи, че арестуваните са заподозрени в непредумишлено убийство заради използване на опасни материали.



"Имаме основания да вярваме, че отговорните лица на компанията са били грубо небрежни, което е довело до този инцидент и е причинило неконтролируемо разпространение на пожара, което е довело до сериозни жертви," каза полицейският суперинтендант Айлийн Чунг.



Полицията е иззела документи за кандидатстване, списък с служители, 14 компютъра и три мобилни телефона при обиск в офиса на компанията.



