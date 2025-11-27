ИЗПРАТИ НОВИНА
Броят на жертвите в пожара в Хонконг достигна 83 души
Автор: Елиза Дечева 20:28 / 27.11.2025Коментари (0)921
©
Полицията в Хонконг съобщи, че броят на жертвите на пожара във висок жилищен комплекс, е нараснал до 83 души, а изчезналите са вече 300, пише Daily Sabah. 

Пожарникарите до голяма степен са потушили пламъците в жилищния комплекс Уанг Фук Корт в северния район на Тай По, който бе в процес на ремонт и бе обвит в бамбукови скелета и зелена мрежа.

Полицията арестува двама директори и инженерен консултант от Prestige Construction, фирма, наета да извършва поддръжка на сградите. Полицията съобщи, че арестуваните са заподозрени в непредумишлено убийство заради използване на опасни материали.

"Имаме основания да вярваме, че отговорните лица на компанията са били грубо небрежни, което е довело до този инцидент и е причинило неконтролируемо разпространение на пожара, което е довело до сериозни жертви," каза полицейският суперинтендант Айлийн Чунг. 

Полицията е иззела документи за кандидатстване, списък с служители, 14 компютъра и три мобилни телефона при обиск в офиса на компанията.








Статистика: