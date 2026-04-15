Дълги години Дубай, Абу Даби и Доха бяха непоклатими символи на лукса, ниските данъци и светкавичния икономически възход. През 2026 г. обаче се наблюдава нова, доскоро немислима тенденция – все повече европейци и американци, установили се в тези мегаполиси, започват да търсят алтернативни места за живот. Основният двигател на този процес е ескалиращото напрежение в Близкия изток, което разклаща усещането за сигурност и стабилност в региона.

Конфликтната точка между Израел, САЩ и Иран кара мнозина да преосмислят дългосрочните си планове. На този фон Балканите, и по-конкретно Черна гора, изплуват като изненадваща, но логична дестинация. Страната привлича с уникалното си съчетание от морски климат, девствена природа и по-бавен ритъм на живот, който се превръща в лукс в съвременния свят.

Черна гора активно развива своята инфраструктура, обновява пристанища и изгражда висок клас жилищни комплекси, за да отговори на изискванията на новите инвеститори. Важен фактор е и по-ниската цена на живота в сравнение с утвърдените световни центрове, без това да е за сметка на качеството на средата. Сигурността и предвидимостта стават водещи критерии при избора на нов дом.

Освен към Балканите, потокът от заможни мигранти се насочва и към други стратегически точки по света. Маями и Панама остават в полезрението заради данъчните си облекчения и икономическа стабилност, докато Кипър продължава да бъде предпочитан заради мекия си климат. В Азия дестинации като Шанхай, Макао и Куала Лумпур предлагат мощна бизнес среда, привличайки онези, които търсят динамика далеч от военните конфликти. Към април 2026 г. геополитическата карта пренарежда маршрутите на глобалния елит, поставяйки акцент върху регионалната стабилност, пише biznis kurir.