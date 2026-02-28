Френските власти започнаха разследване на покойния египетски бизнесмен Мохамед Ал-Файед и брат му Салах на фона на твърдения за обширна система за трафик на хора с цел сексуална експлоатация и злоупотреба на френска земя, пише Frane 24."Всеки път, когато срещах Мохамед Ал-Файед, той се опитваше да ме нападне“, разказа пред френската полиция бившата му лична асистентка Кристина Свенсон за двете си години работа в хотел "Риц“.Предполагаемите престъпления на Мохамед Ал-Файед, който почина през 2023 г. на 94-годишна възраст, за първи път излязоха наяве в разследване на Би Би Си през септември 2024 г. В него няколко млади жени, работещи в неговия луксозен лондонски универсален магазин Harrods, го обвиниха в изнасилване и сексуално посегателство.Британската полиция съобщи пред AFP, че досега 154 жертви са заявили, че бившият собственик на клуба от Висшата лига Фулъм ги е малтретирал. Брат му Салах, който почина през 2010 г., също е обвинен.Но разочаровани от разследването на предполагаемите престъпления от страна на лондонската столична полиция, което обхваща повече от 35 години, някои жертви се обърнаха към Франция с надеждата да намерят справедливост. "В Англия игнорират трафика“, каза Рейчъл Луу, бивша служителка на Ал-Файед, говорейки за първи път за преживяното от нея.Френското разследване обаче се води от "звено, специализирано в трафика на хора“, каза тя пред АФП.Лу е била на 23 години, когато шефовете ѝ я изпращат на яхтата на Салах Файед на Френската Ривиера. Сега, след 31 години, тя успява да свидетелства за случилото се там пред френски следователи на 10 февруари.Луу каза пред AFP, че е била "забелязана“ за първи път от Мохамед Ал-Файед през 1993 г., докато е работила като продавач-консултант в Harrods. Малко след това е била включена в програма за обучение по мениджмънт, която изисквала да се подложи на медицински преглед от лекар на Харли Стрийт, преди да бъде назначена в офиса на председателя през лятото на 1994 г.Медицинският преглед далеч надхвърли стандартния преглед, с тазов преглед и "щателен преглед на гърдите“, цитонамазка и тестове за ХИВ.Докладът, видян от AFP, е бил предаден на Harrods и описва личния живот на жената: раздялата на родителите ѝ, когато е била малка, баща ѝ, живеещ в Съединените щати, и смъртта на майка ѝ и баба ѝ.Лекарят "е изпратил поверителна информация, за да въоръжи изнасилвача“, каза френската адвокатка Ева Жоли, която представлява Лу и друг бивш асистент на Ал-Файед. Тези млади жени бяха като месо и искаха да знаят дали са годни за консумация“, каза Каролайн Джоли, друг член на правния екип.В продължение на десетилетия тя се страхуваше, че е обвързана от споразумение за поверителност, което е подписала по време на интервюто си, но виждайки други жертви да говорят срещу Ал-Файед през 2024 г., тя преосмисли решението си. "Как мога да мълча? Трябва да има цена за това, което извършителите са направили. Защото, ако останат ненаказани, това окуражава следващия човек“.Въпреки смъртта на братята, жените се надяват, че следователите все още могат да открият кой е организирал мрежата за трафик на хора.Ал-Файед е роден като Мохамед Файед в Александрия, но по-късно променя фамилията си на по-величественото Ал-Файед, докато брат му запазва оригиналното фамилно име.Неговият син Доди Ал-Файед имаше връзка с принцеса Даяна и загина заедно с нея в катастрофа в Париж през 1997 година.