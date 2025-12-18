Бизнесмен е починал при неясни обстоятелства в Москва

© Радомир Куртич, представител на сръбската държавна отбранителна компания "Югоимпорт-СДПР“, е починал при неясни обстоятелства в Москва. Това съобщиха сръбски медии, сред които RTS и Blitz, като се позовават на свои източници. По информация на медиите Куртич е починал на 17 ноември, но сведения за смъртта му станаха публично известни едва сега.



Според публикациите сръбските разузнавателни служби са изпратили доклад до президента Александър Вучич, в който смъртта на Куртич е определена като "подозрителна“. Твърди се, че той е починал внезапно на улица в Москва, като официалната причина за смъртта към момента не е обявена.



Blitz съобщава, че след инцидента представители на "Югоимпорт-СДПР“ са посетили Москва, където са установили липсата на значително количество документи от офиса на компанията, включително компютърни твърди дискове.



На среща с представители на службите за сигурност и ръководството на "Югоимпорт“ президентът Вучич е заявил, че не бива да се отправят обвинения без наличието на солидни доказателства. В същото време той е подчертал, че Сърбия настоява да получи цялата необходима информация от руските правителствени и разузнавателни структури.



Към момента руските медии не са съобщили за смъртта на Куртич, а официална реакция от руските държавни институции липсва.



"Югоимпорт-СДПР“ е държавна компания, занимаваща се с търговия на оръжие, отбранителна техника и военни технологии. По информация на RTS тя е най-голямата отбранителна компания в региона.



Вечерта на 16 декември президентът Александър Вучич официално потвърди, че очаква отговор от руските разузнавателни служби относно случая. Той заяви, че ще положи усилия за изясняване на истината, но подчерта, че не желае да спекулира.



"Знам, че твърди дискове и други предмети липсват, но това не е задължително да е свързано с конкретно събитие. До този момент не сме получили заключения от съдебните експерти. Става дума за наш гражданин, но не мога да разпространявам подозрения и конспиративни теории“, заяви Вучич.