ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Бизнесмен е починал при неясни обстоятелства в Москва
Според публикациите сръбските разузнавателни служби са изпратили доклад до президента Александър Вучич, в който смъртта на Куртич е определена като "подозрителна“. Твърди се, че той е починал внезапно на улица в Москва, като официалната причина за смъртта към момента не е обявена.
Blitz съобщава, че след инцидента представители на "Югоимпорт-СДПР“ са посетили Москва, където са установили липсата на значително количество документи от офиса на компанията, включително компютърни твърди дискове.
На среща с представители на службите за сигурност и ръководството на "Югоимпорт“ президентът Вучич е заявил, че не бива да се отправят обвинения без наличието на солидни доказателства. В същото време той е подчертал, че Сърбия настоява да получи цялата необходима информация от руските правителствени и разузнавателни структури.
Към момента руските медии не са съобщили за смъртта на Куртич, а официална реакция от руските държавни институции липсва.
"Югоимпорт-СДПР“ е държавна компания, занимаваща се с търговия на оръжие, отбранителна техника и военни технологии. По информация на RTS тя е най-голямата отбранителна компания в региона.
Вечерта на 16 декември президентът Александър Вучич официално потвърди, че очаква отговор от руските разузнавателни служби относно случая. Той заяви, че ще положи усилия за изясняване на истината, но подчерта, че не желае да спекулира.
"Знам, че твърди дискове и други предмети липсват, но това не е задължително да е свързано с конкретно събитие. До този момент не сме получили заключения от съдебните експерти. Става дума за наш гражданин, но не мога да разпространявам подозрения и конспиративни теории“, заяви Вучич.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Евростат: Най-ниският БВП на глава от населението е регистриран в...
22:13 / 17.12.2025
Предупреждение: Идва нов щам на грипа
20:29 / 17.12.2025
Тръмп спира санкциите срещу руски банки, свързани с ядрената енер...
20:30 / 17.12.2025
Европейският парламент окончателно одобри забраната за внос на ру...
16:27 / 17.12.2025
Българин загина на бойното поле в Украйна
19:57 / 16.12.2025
Турски F-16 свали дрон над Черно море
22:29 / 15.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Ресторантьори от "Капана": Страшно е и никой не може да ни помогне
08:40 / 16.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Зодии сбъдват мечтите си до края на декември
17:18 / 16.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS