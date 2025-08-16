ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Бивш министър на отбраната: Путин е агресор и военен престъпник
"Изненада е, че се провежда тази среща. Срещата не е подготвена както трябва, освен ако зад завесите не са вървели преговори по други канали. Няма публични данни двете страни да са постигнали съгласие по някои въпроси", коментира бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев.
По думите му американската администрация се е опитала да снижи очакванията за срещата и тя ще служи повече за опипване на почвата.
"Русия също не е дала индикации, че е готова на каквито и да било отстъпки. Възможно е руската страна да готви изненади, но няма сигнали, че са готови да отстъпят", добави проф. Тагарев пред Bulgaria ON AIR.
Украйна също няма да отстъпи
Бившият министър на отбраната подчерта, че има и трета страна - Украйна, която е подкрепена от Европейския съюз (ЕС), плюс Великобритания.
"Украйна няма да отстъпи територии, преди да се постигнат договореностите за край на бойните действия", посочи той.
"Руската страна се опитва да покаже срещата като среща на върха между САЩ и Русия и говорят арогантно за кризата в Украйна. За САЩ това е най-важният въпрос. Тръмп продължава да дава сигнали за извличане на икономически ползи, ако бъде прекратен огънят", отбеляза проф. Тагарев.
Според него Тръмп разчита на обаяние и убедителност за срещата си с Путин, а руската страна е много добре подготвена и е "проиграла различни варианти за развитие на разговорите".
"Нито един пакет не предвижда трайно и продължително постигане на мир", подчерта той.
"Покровск още е в украински ръце. В Славянск и Краматорск, в Донецка област, руснаците дори не са се опитвали да пробият. Изградени са солидни отбранителни съоръжения. Славянск и Краматорск няма да ги дадат", прогнозира проф. Тагарев.
Според бившия министър на отбраната Тръмп легитимира Путин.
"Путин е агресорът, който започна империалистическа завоевателна война. Путин иска за възстанови Руската империя и води война за завоюване на територии. Путин е отговорен за цяла серия от престъпления. Той е обявен за военен престъпник. Няма съмнение, че в Русия властва диктатура. Скептичен съм за изхода от срещата", коментира още той.
"Русия е извършила толкова много атаки по украинската инфраструктура... Кой ще ги плаща? Въпросът за военните престъпления, въпросът за отвлечените деца... Какво ще се случи с тях? Какво ще се случи на окупираните от Русия територии", попита проф. Тагарев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 232
|предишна страница [ 1/39 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
Aнонимен
преди 1 ч. и 25 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Международни новини:
Тръмп: Всички са съгласни!
13:13 / 16.08.2025
Зеленски коментира разговора си с Доналд Тръмп
11:05 / 16.08.2025
Международен журналист: В Аляска е постигнато предварително спора...
11:58 / 16.08.2025
Определиха България като страна с висок доход
08:59 / 16.08.2025
Путин и Зеленски искат съвместна среща с Доналд Тръмп
08:44 / 16.08.2025
Историческа среща: Тръмп и Путин си стиснаха ръцете преди срещата...
22:46 / 15.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Баба Ванга: Черно море ще достигне Сливен
17:33 / 14.08.2025
bTV заменя Бесте Сабри
15:06 / 15.08.2025
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
11:57 / 15.08.2025
Край на жегите за лято 2025
08:28 / 14.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS