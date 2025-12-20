Бил Клинтън за досиетата "Епстийн": Администрацията на Тръмп се опитва да скрие истинските виновници

© В САЩ се разрази скандал след разкритията по гръмката афера с Джефри Епстийн. В петък (19 декември) Министерството на правосъдието на САЩ публикува хиляди страници с фотографии и доказателства, свързани с осъдения престъпник Джефри Епстийн, сред които снимки на Бил Клинтън с Гислен Максуел и други известни личности. На снимките се вижда Клинтън в басейн, а на една от тях е заедно с Максуел, предава wionews.



Бившият президент на САЩ реагира остро, отговаряйки на обвиненията и разкривайки, че това не е опит да го защитят, а да се скрият доказателства от страна на администрацията на Тръмп.



След публикуването на снимките Бил Клинтън отправи остро изявление, в което заявява, че действията на правителството на Тръмп не са свързани с неговата защита, а с прикриването на други факти, които могат да бъдат разкрити в бъдеще. Както заявява представителят на Клинтън, "Белият дом не е пазил тези документи в продължение на месеци, само за да ги публикува в петък и да защити Бил Клинтън. Става въпрос за това, което се опитват да скрият завинаги".



Реакцията на Клинтън се фокусира върху опита да го превърнат в изкупителна жертва, като той твърди, че истинските виновници се опитват да избегнат последствията. Представителят подчертава, че "има разлика между онези, които са прекъснали отношенията си с Епстийн, когато са били разкрити престъпленията му, и онези, които са продължили да поддържат контакти с него".