Белият Дом предупреди Тръс: Промяна на договора за Брекзит ще има негативни последствия върху търговията със САЩ

© Усилията от страна на Обединеното кралство да промени Северноирландския протокол, който е част от споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз, няма да имат благоприятен ефект върху търговските преговори между Лондон и Вашингтон, въпреки че официално тези две неща не са свързани. Това заяви в сряда на редовен брифинг за журналисти прессекретарят на Белия дом Карин Жан-Пиер, цитирана от The Guardian.



"Няма официална връзка между търговските преговори между САЩ и Обединеното кралство и Северноирландския протокол, както казахме, но усилията за обръщане на протокола за Северна Ирландия няма да създадат благоприятни условия“, заяви тя, отговаряйки на съответстващ въпрос.



По-рано The Financial Times, позовавайки се на източници, писа, че безкомпромисният подход на новия британски премиер Лиз Тръс към протокола за Северна Ирландия може да се превърне в източник на противоречия между Лондон и Вашингтон. По-специално, много влиятелни членове на Демократическата партия на САЩ, включително председателят на Камарата на представителите на Конгреса Нанси Пелоси, изразиха загриженост относно нежеланието на Тръс, която преди това бе ръководител на британското външно министерство, да търси взаимно приемливи решения, за да гарантира мир в Ълстър, отбелязва изданието.



Британски политически коментатори също отбелязват, че напускането на Борис Джонсън от поста министър-председател оставя несигурност относно бъдещата политика на Лондон спрямо Северна Ирландия. В същото време Тръс, докато все още беше ръководител на външното министерство на страната, внесе законопроект, който предлага едностранно изменение на ключови раздели от Северноирландския протокол, подписан като част от споразумението за оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз.



Относно споразумението



Съгласно търговското споразумение, сключено през декември 2020 г., Северна Ирландия, която напусна Европейския съюз като част от кралството, остана член на митническия съюз на ЕС. Този двоен статут избягва появата на граница между Ълстър и Ирландия, но изисква въвеждането на контролни процедури в северноирландските пристанища за транспортирането на редица стоки от други части на кралството. Поради множество бюрократични затруднения доставките на много видове продукти за Северна Ирландия бяха значително затруднени, което предизвика недоволство сред местното население и направи невъзможно формирането на регионално правителство след изборите поради демарш на губещата Демократична юнионистка партия.



ЕС настоява за поддържане на фактическата митническа граница между Северна Ирландия и Обединеното кралство в Ирландско море, за да се избегне неконтролирано навлизане на британски продукти от Ълстър в Ирландия. Протоколът гарантира, че границата на самия остров Ирландия трябва да остане прозрачна и свободна от проверки, за да се запази Белфасткото споразумение, което сложи край на въоръженото противопоставяне между протестантите юнионисти и католиците националисти в Северна Ирландия. В Лондон обявяват необходимостта от реформиране на протокола и премахване на митническите проверки за стоки, влизащи в Ълстър от други части на кралството.