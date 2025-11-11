Бедствие в Гърция

© Проливните дъждове в Гърция засегнаха голяма част от страната. Те са придружени със силни ветрове, на места с градушка.



Нощен потоп в Лесбос наводни домове и предприятия в западната част на източния егейски остров и принуди местните власти да затворят редица училища във вторник сутринта, докато се извършват инспекции и ремонти, пише Ekathimerini.



Районите Калони и Скала изглежда са най-засегнати след преливането на две реки, като жителите описват количеството вода, паднало на острова, като "безпрецедентно".



Решението за затваряне на всички училища в западен Лесбос "беше взето като предпазна мярка поради интензивните и продължителни валежи, засегнали голяма част от острова, които причиниха смущения в движението и увеличиха риска от пътуване за ученици и учители", се казва в съобщение на местните власти.



Те също така посъветваха жителите да не пътуват "ненужно", докато не бъде направена пълна оценка на щетите по пътната мрежа.



Критична е ситуацията на полуостров Пелопонес. На остров Корфу се срути стена върху паркирани автомобили.



Синоптиците удължиха предупреждението си за тежко време. Очаква се силните бури да продължат.