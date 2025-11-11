ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Бедствие в Гърция
Автор: Ваня Кузманова 11:45Коментари (0)726
©
Проливните дъждове в Гърция засегнаха голяма част от страната. Те са придружени със силни ветрове, на места с градушка.

Нощен потоп в Лесбос наводни домове и предприятия в западната част на източния егейски остров и принуди местните власти да затворят редица училища във вторник сутринта, докато се извършват инспекции и ремонти, пише Ekathimerini.

Районите Калони и Скала изглежда са най-засегнати след преливането на две реки, като жителите описват количеството вода, паднало на острова, като "безпрецедентно".

Решението за затваряне на всички училища в западен Лесбос "беше взето като предпазна мярка поради интензивните и продължителни валежи, засегнали голяма част от острова, които причиниха смущения в движението и увеличиха риска от пътуване за ученици и учители", се казва в съобщение на местните власти.

Те също така посъветваха жителите да не пътуват "ненужно", докато не бъде направена пълна оценка на щетите по пътната мрежа. 

Критична е ситуацията на полуостров Пелопонес. На остров Корфу се срути стена върху паркирани автомобили.

Синоптиците удължиха предупреждението си за тежко време. Очаква се силните бури да продължат.


Още по темата: общо новини по темата: 805
10.11.2025 От последните минути: Силно земетресение в Турция
10.11.2025 Паркът, в който е заснет "Властелинът на пръстените", изгоря
10.11.2025 Земетресение от 4,6 по Рихтер разтърси Западна Турция
09.11.2025 Нов мощен трус от 6.4 по скалата на Рихтер удари Япония
09.11.2025 Земетресение с магнитуд от 6,8 разтърси Япония
09.11.2025 Близо един милион души са евакуирани заради приближаващ тайфун
предишна страница [ 1/135 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
От последните минути: Силно земетресение в Турция
20:43 / 10.11.2025
Как да разпознаем истинските евробанкноти?
17:22 / 10.11.2025
Съдът реши: Саркози излиза от затвора още днес
16:01 / 10.11.2025
Предупреждения в Гърция
10:13 / 10.11.2025
Земетресение от 4,6 по Рихтер разтърси Западна Турция
09:24 / 10.11.2025
Изненада за чужденците, които са нарушили правилата за движение в...
16:44 / 09.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
18:35 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
22:55 / 09.11.2025
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
21:09 / 09.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Марица в Трета лига, сезон 2025/2026
Бюджет 2026
Зима 2025/2026 г.
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: