|Баща уби сина си с бонбони за Хелоуин
Съобщава се, че Роналд О'Брайън се разхождал из квартала в навечерието на Хелоуин с децата си, Томи и Елизабет, раздавайки бонбони. Семейството се отбило до къщите на съседите си и им дало малко бонбони. Същата вечер, когато всички се прибрали, синът на Роналд, Томи, поискал нещо сладко преди лягане. Той извадил кошница с бонбони, останали от раздаването.
Момчето отхапало малка хапка и веднага усетило горчив вкус в устата си. Оплакало се на баща си, който го посъветвал да отмие неприятния вкус със сода. Няколко минути по-късно детето започнало да повръща силно и да получава конвулсии. Момчето не успяло да стигне навреме до лекаря и починало по пътя към болницата.
За смъртта на Томи е започнато разследване. Оказа се, че бонбоните, които децата и баща им раздавали, са били смесени с огромна доза калиев цианид. Роналд първоначално се е опитал да заблуди разследващите, твърдейки, че е получил бонбоните от приятел. Но по-късно си е признал.
Мъжът планирал да убие поне пет деца, включително и своето. Той бил сключил застрахователни полици за децата, обещаващи огромни обезщетения, ако загинат при инцидент. Ето защо се нуждаел от повече жертви. Искал да изглежда така, сякаш децата са били отровени с развалени бонбони, но само синът му опитал сладкишите. Останалите решили да отложат сладкишите си, което им спасило живота. Кармата настигнала престъпника мигновено. По-късно той не само съжалявал за действията си, но и че синът му е починал заради него, а освен това бил в затвора за дълго време, съобщава Mirror, цитирани от Телеграф.
