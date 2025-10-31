ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Баща уби сина си с бонбони за Хелоуин
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:36Коментари (0)120
© iStock
Американец се опита да убие пет деца в навечерието на Хелоуин, но планът му се провали. Престъпникът плати скъпо за намеренията си и кармата го настигна веднага.

Съобщава се, че Роналд О'Брайън се разхождал из квартала в навечерието на Хелоуин с децата си, Томи и Елизабет, раздавайки бонбони. Семейството се отбило до къщите на съседите си и им дало малко бонбони. Същата вечер, когато всички се прибрали, синът на Роналд, Томи, поискал нещо сладко преди лягане. Той извадил кошница с бонбони, останали от раздаването.

Момчето отхапало малка хапка и веднага усетило горчив вкус в устата си. Оплакало се на баща си, който го посъветвал да отмие неприятния вкус със сода. Няколко минути по-късно детето започнало да повръща силно и да получава конвулсии. Момчето не успяло да стигне навреме до лекаря и починало по пътя към болницата.

За смъртта на Томи е започнато разследване. Оказа се, че бонбоните, които децата и баща им раздавали, са били смесени с огромна доза калиев цианид. Роналд първоначално се е опитал да заблуди разследващите, твърдейки, че е получил бонбоните от приятел. Но по-късно си е признал.

Мъжът планирал да убие поне пет деца, включително и своето. Той бил сключил застрахователни полици за децата, обещаващи огромни обезщетения, ако загинат при инцидент. Ето защо се нуждаел от повече жертви. Искал да изглежда така, сякаш децата са били отровени с развалени бонбони, но само синът му опитал сладкишите. Останалите решили да отложат сладкишите си, което им спасило живота. Кармата настигнала престъпника мигновено. По-късно той не само съжалявал за действията си, но и че синът му е починал заради него, а освен това бил в затвора за дълго време, съобщава Mirror, цитирани от Телеграф.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Тялото на заложник с българско гражданство е било предадено от ХА...
16:36 / 31.10.2025
Лекарка е открита мъртва в спешно отделение
22:40 / 29.10.2025
Само за час: Втори силен трус удари Турция
10:24 / 28.10.2025
"Лукойл" с първо официално съобщение след санкциите
20:19 / 27.10.2025
От 24 септември 2026 г. влизат в сила нови правила за пътуване в ...
21:31 / 26.10.2025
Земетресение в района на Черно море!
20:15 / 26.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Чутовен гаф на Nova
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
10:38 / 29.10.2025
Хампарцумян: Не е сигурно, че ако сега закупите имот на една цена, след години той няма да струва по-малко
Хампарцумян: Не е сигурно, че ако сега закупите имот на една цена, след години той няма да струва по-малко
10:00 / 30.10.2025
Едно от най-големите имена в попфолка от миналото се завръща
Едно от най-големите имена в попфолка от миналото се завръща
21:07 / 29.10.2025
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
09:43 / 30.10.2025
Родена е на днешната дата в София, приема израелско гражданство, променя имената си
Родена е на днешната дата в София, приема израелско гражданство, променя имената си
09:28 / 29.10.2025
Предложение: Еднаква базова пенсия за всички
Предложение: Еднаква базова пенсия за всички
07:52 / 29.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Изграждането на АМ "Тракия"
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: