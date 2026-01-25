© виж галерията По неизвестни причини на ГКПП "Капъкуле" е избухнал пожар в автобус, пътуващ от България за Измир. Двадесет и един пътници са евакуирани от автобуса, според съобщенията няма жертви или ранени, предава ItiBar Haber.



Всички пътници в автобуса са били евакуирани преди да избухне пожарът. Докато граждани от околността са се опитали да окажат първа помощ, на мястото са били изпратени пожарни екипи, тъй като пламъците са се разпространили бързо.



В резултат на пожара автобусът е напълно унищожен. Властите са започнали разследване, за да установят причината за пожара.