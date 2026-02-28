ЗАРЕЖДАНЕ...
Авиокомпания спира полетите до горещите точки в Близкия изток
Авиокомпанията следи отблизо развитието на събитията и поддържа постоянен контакт с местните и международните власти, агенциите за авиационна безопасност, органите за сигурност и съответните правителствени институции. Оперативните решения ще бъдат подлагани на постоянен анализ, като полетното разписание може да бъде допълнително коригирано в зависимост от развитието на ситуацията.
Безопасността и сигурността на нашите пътници, екипаж и флотилия остава най-висок приоритет за Wizz Air. Осъзнаваме евентуалното неудобство, което тези промени могат да причинят, и благодарим на нашите пътници за проявеното разбиране. Пътниците със засегнати резервации ще бъдат потърсени директно и ще получат подробна информация относно възможните опции пред тях.
26.01
