Wizz Air потвърждава, че във връзка с последната ескалация на ситуацията със сигурността в Иран, авиокомпанията преустановява всички свои полети от и до Израел, Дубай, Абу Даби и Аман. Мярката влиза в сила незабавно и ще продължи до 7 март включително, съобщават от превозвача, цитирани отАвиокомпанията следи отблизо развитието на събитията и поддържа постоянен контакт с местните и международните власти, агенциите за авиационна безопасност, органите за сигурност и съответните правителствени институции. Оперативните решения ще бъдат подлагани на постоянен анализ, като полетното разписание може да бъде допълнително коригирано в зависимост от развитието на ситуацията.Безопасността и сигурността на нашите пътници, екипаж и флотилия остава най-висок приоритет за Wizz Air. Осъзнаваме евентуалното неудобство, което тези промени могат да причинят, и благодарим на нашите пътници за проявеното разбиране. Пътниците със засегнати резервации ще бъдат потърсени директно и ще получат подробна информация относно възможните опции пред тях.