ЗАРЕЖДАНЕ...
Арагчи: Иран си сътрудничи с Китай и Русия, включително във военната сфера
©
''Русия и Китай са наши стратегически партньори. Имахме тясно сътрудничество в миналото и то продължава, включително във военната сфера. Няма да разкривам подробности'', заяви иранският външен министър.
На 17 януари 2025 г., след разговори в Кремъл, руският и иранският президент Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписаха Договора за всеобхватно стратегическо партньорство за период от 20 години с автоматично подновяване за следващи петгодишни периоди. Споразумението обхваща всички области на двустранното сътрудничество и отваря нови хоризонти в различни области на сътрудничество, включително отбрана, борба с тероризма, енергетика, финанси, транспорт, промишленост, селско стопанство, култура, наука и технологии.
Страните се ангажираха да не оказват помощ на агресорите в случай на нападение срещу Русия или Иран, но документът не предвижда военна помощ в случай на въоръжено нападение срещу една от страните по споразумението.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.