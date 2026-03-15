ЗАРЕЖДАНЕ...
Анализатор: САЩ си вкараха автогол
©
"Това е тъжната новина. Светлина в тунела няма как да има за такива периферни държави като България на този етап, ако няма твърд политически гръбнак, а такъв няма в България", посочи историкът пред Bulgaria ON AIR.
"Говорили сме с вас, че светът се пренарежда, формират се панрегиони. САЩ направиха последния си танц, последния си опит да задържат еднополюсния свят. Тръмп се реши на този ход, а Китай и Русия, които ако падне Иран, ще бъдат много притеснени, знаеха много добре, че това няма как да се случи. Курсът на Иран ще се втвърди и ще се закостени. Те наблюдават как САЩ си вкараха автогол с този военен конфликт. Защото в момента те тласкат Иран в обятията на Русия и Китай", анализира доц. Димов.
По думите му САЩ играят тази игра, за да върнат енергодолара.
"Само че те не прецениха, че венецуелският петрол не е този, който им трябва. Те искат да го продават, но не той им трябва на вътрешния пазар. Те постигнаха обратния ефект и това е много притеснително - Хаменей се превърна в мъченик", каза още преподавателят.
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.