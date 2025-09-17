ИЗПРАТИ НОВИНА
Алексей Навални е бил отровен
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:07
Съпругата на руския опозиционен лидер Алексей Навални заяви, че лабораторният анализ на контрабандно изнесени биологични проби е установил, че той е бил убит чрез отравяне, докато е бил в затвора в Арктика през февруари 2024 г.

Навални, най-големият критик на президента Владимир Путин от години, почина при мистериозни обстоятелства, докато излежаваше 19-годишна присъда по редица обвинения, широко разглеждани като отмъщение за неговата кампания.

Преди погребението му съпругата му Юлия Навалная каза, че неговите съюзници "са успели да получат и безопасно да прехвърлят биологични проби от Алексей в чужбина“.

"Лаборатории в две държави стигнаха до заключението, че Алексей е бил убит. По-конкретно: отровен“, заяви тя в публикация в социалните медии.

Тя не разкри повече подробности за това какви проби са били получени, нито за резултатите от анализа, но призова лабораториите да публикуват независимо резултатите си и да посочат коя отрова според тях е била използвана.

Навални, харизматичен активист срещу корупцията, беше събрал стотици хиляди хора в цяла Русия в протести срещу Кремъл, като разкри предполагаемите неправомерно придобити печалби на близкото обкръжение на Путин.

Преди това той беше отровен през 2020 г., докато провеждаше кампания в Сибир, и беше транспортиран със спешен евакуационен полет до Германия, където прекара месеци във възстановяване.

Затворен при завръщането си в Русия през януари 2021 г., той беше осъден по редица обвинения, включително "екстремизъм“. Зад решетките той продължи да води кампания срещу Путин и се изказа против неговата инвазия в Украйна.

Руските власти съобщиха, че той е починал внезапно на 16 февруари 2024 г., след като се е почувствал зле, докато се разхождал в затворническата колония. След смъртта на Навални властите отказваха в продължение на дни да предадат тялото му на близките му, което породи подозрения сред неговите последователи.

Навалная винаги е твърдяла, че съпругът ѝ е бил убит по заповед на Путин. Кремъл отрича обвиненията.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да коментира думите на Юлия Навална за причините за смъртта на съпруга ѝ Алексей Навални, съобщи ТАСС.

"Не знам нищо за тези нейни изявления. Тук не мога да кажа нищо“, заяви той в отговор на въпрос по време на брифинг.

Песков отговори отрицателно на въпроса дали изявленията на Навалная могат да повлияят на политическата ситуация и уреждането на украинския конфликт. "Това по никакъв начин не може да повлияе нито на ситуацията, нито на преговорния процес", подчерта той.

В този контекст говорителят на Кремъл допълни, че Русия би предпочела да уреди ситуацията около Украйна по дипломатически път и е отворена за преговори. Песков каза това, коментирайки думите на американския президент Доналд Тръмп за възможни санкции срещу Москва и призива към всички страни от НАТО да се откажат от руския петрол.

"Ние запазваме позицията си, запазваме отвореност към преговорния процес. Продължаваме да заявяваме, че за нас за предпочитане е уреждането на украинската криза с политически и дипломатически средства. Затова позицията ни тук е добре известна, тя не се е променила“, каза Песков, цитиран от Нова тв.


