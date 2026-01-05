ИЗПРАТИ НОВИНА
"Ако започнат да убиват хора": Тръмп заплаши и Иран
Автор: Николина Александрова 08:03Коментари (0)343
©
На фона на масивните протести в Иран и ден след американския удар срещу Венецуела, президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Иран, че ще бъде "ударен много силно" от Съединените щати, ако загинат още протестиращи. Американският президент говори пред репортери на борда на Air Force One и коментира също Куба, Венецуела, покупката на индийски петрол от Русия и спорния въпрос за Гренландия. Демонстрациите срещу иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей навлизат във втората си седмица, предава Wionews.

"Следим ситуацията много внимателно. Ако започнат да убиват хора, както са правили в миналото, мисля, че ще бъдат ударени много силно от САЩ“, заявява Тръм пред репортери. 

По-рано, на 2 януари, той публикува в Truth Social: "Ние сме в готовност и сме подготвени да действаме. Благодаря ви за вниманието към този въпрос". Али Лариджани, старши съветник на върховния лидер аятолах Али Хаменей, разкритикува Тръмп след предупреждението му. Той заяви, че всякаква намеса на САЩ в иранските протести ще доведе до още по-голяма нестабилност в региона. Коментарите на Лариджани дойдоха след предупреждението на американския президент, че Вашингтон няма да мълчи, ако Техеран използва смъртоносна сила срещу мирни протестиращи.

Иранците излязоха на улицата, за да протестират срещу икономическия колапс, и изискват промяна на политическия режим и лична свобода. Протестът бе предизвикан, след като иранският риал достигна рекордно ниско ниво от приблизително 1,45 милиона за 1 щатски долар през декември 2025 г., губейки почти половината от стойността си от началото на годината. Скоро след това инфлацията достигна рекордно високо ниво, като цените на хранителните продукти се повишиха с 72%, а на медицинските стоки – с 50%. Широко разпространените протести идват и след като в бюджета за 2026 г. беше предложено увеличение на данъците с 62%.

Протестите започнаха на 28 декември, когато търговци затвориха магазините си и излязоха на улиците. Те се разпространиха в Ахваз, Хамадан, Кешм и Машхад. 

Според официални данни, оттогава са убити най-малко 12 души, включително членове на силите за сигурност. Демонстрациите са най-значимите в Иран от 2022-2023 г., когато избухна движение, предизвикано от смъртта в ареста на Махса Амини, която беше арестувана за предполагаемо нарушение на строгите ирански правила за облеклото на жените.


