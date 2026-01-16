Абровски: Изборите, преди Великден силно, ограничават контролиран и купен вот в малките населени места

© NOVA NEWS Политическата криза и "предизборната треска" имат пряко отражение върху всеки аспект на обществения и икономически живот, включително и върху земеделието.



Бившият председател на парламентарната Комисия по земеделие Пламен Абровски коментира в ефира на NOVA NEWS, че Конституцията дава на държавния глава пълната свобода да определи времевата рамка за избори, а бързото насрочване на вота би било в полза на по-малките партии. "Ако президентът иска да помогне на по-малките формации, ще бърза с изборите“, заяви Абровски, позовавайки се на личния си опит в изборния процес.



Той обясни, че изборите преди Великден силно ограничават контролиран и купен вот в малките населени места, тъй като голяма част от електората отсъства през зимата. Според него именно това е причината вотът да се смята за по-честен в този период.



Законът "Антиспекула": Популистки предизборен подход



По темата за т.нар. закон "Антиспекула“ Абровски беше категоричен, че става дума за "див популизъм“, въпреки че като потребител разбира общественото недоволство от високите цени. "Като гражданин го искам, но като експерт знам, че това няма как да проработи сега“, заяви той и допълни, че законопроектът се използва основно за предизборни цели. Според него по документа има "поне два месеца сериозна работа“, която очевидно не може да бъде свършена преди изборите.



Абровски отхвърли възможността за бързо въвеждане на тавани на цените на храните, горивата или банковите такси. "Това от днес за утре няма как да стане. Моментът беше изпуснат“, каза той, като подчерта, че подготовката е трябвало да започне поне година-две преди въвеждането на еврото, основно от страна на администрацията, а не чрез "груби и прибързани политически решения“.



Сделката с Меркосур: Съдбоносна за ЕС и България



Относно споразумението между ЕС и блока Меркосур Абровски заяви, че политическото решение е взето още през 2024 г. и сегашният шум около темата е "буря в чаша вода“. По думите му в документа са заложени защитни механизми за европейските производители, но проблемът е липсата на обяснение и комуникация. "Всички чуват Меркосур и си мислят само за "косур“, но никой не казва какви защитни клаузи има“, посочи той, критикувайки разминаването между позициите на българските земеделци и европейските институции.