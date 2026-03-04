Турция обяви в сряда (4 март), че въздушните и ракетни сили на НАТО в Източното Средиземноморие са пресекли иранска балистична ракета, която е била засечена да се движи към турското въздушно пространство, след като е била изстреляна от Иран и е пресекла въздушното пространство на Ирак и Сирия. Турски официални лица посочват, че Турция "не е била цел“ на удара, съобщава AFP.
"Смятаме, че тя е била насочена към база в гръцката част на Кипър, но се е отклонила курса си“, заявява официалното лице, което е пожелало да остане анонимно.
"Балистичното оръжие, изстреляно от Иран, което беше засечено да се движи към турското въздушно пространство след като премина през въздушното пространство на Ирак и Сирия, беше навременно атакувано и неутрализирано от въздушните и ракетни отбранителни сили на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие“, се посочва в изявление на министерството от сряда.
Отломки са паднаха в район Дортьол в провинция Хатай, след като заплахата е унищожена във въздуха.
Потвърдено е, че отломките принадлежат на противовъздушния прехващач, а не на приближаващата се ракета. Не се съобщава за жертви или ранени.
