16-годишно момче е в критично състояние след инцидент с ловна пушка

© eKathimerini 16-годишно момче е било хоспитализирано в критично състояние вследствие на тежка травма на главата, получена при случаен изстрел на ловна пушка в село в община Зирос, северозападна Гърция. Това съобщават властите, предава eKathimerini.



Според държавната телевизия ERT момчето е било откарано в Университетската болница в Янина в четвъртък следобед и е приет в интензивното отделение след като е претърпял операция, продължила няколко часа.



Лекарите подчертаха, че състоянието му остава критично, добавяйки, че ще са необходими няколко дни, преди да могат да оценят вероятния ход на възстановяването му.



ERT съобщи, че по-рано през деня момчето е взело ловната пушка на баща си и е отишло в двора на дома си, за да стреля по птици. По време на инцидента то се е подхлъзнало и паднало, в резултат на което оръжието е произведло изстрел и го е сериозно наранило.



Властите разследват обстоятелствата около инцидента.